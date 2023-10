Tartaruga nascosta in valigia scoperta dalla security del porto 

Una tartaruga nascosta in una scatola era pronta all’imbarco per Livorno: l’ha scoperta il personale della security del porto ieri sera durante i normali controlli. L’animale si trovava in una scatola di cartone all’interno della valigia di una famiglia ucraina che stava per imbarcarsi sul traghetto Grimaldi per Livorno. La security ha chiesto l’intervento della Forestale che ha recuperato la tartaruga che sarà reinserita nel suo ambiente.

La testudo marginata è una specie in via di estinzione che gode una particolare tutela, sono previste sanzioni molto elevate per chi la preleva dal suo ambiente.

