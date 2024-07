Tartaruga morta sulla spiaggia tra Pistis e Torre dei Corsari 

Potrebbe essere morta annegata dopo essere rimasta impigliata in una rete da posta. Saranno i test eseguiti dagli esperti del Cnr di Torregrande a Oristano a stabilire le cause del decesso della tartaruga spiaggiata ieri nell’arenile tra Pistis e Torre dei Corsari, sul litorale di Arbus. A dare l’allarme sono stati dei bagnanti che hanno notato la carcassa sulla spiaggia. «Abbiamo eseguito i prelievi necessari a stabilire le cause della morte e che saranno utili anche a scopi scientifici – spiega Andrea Camedda, del Cnr –. La tartaruga è un esemplare di femmina adulta, di 70 centimetri che non presenta segni da impatto con un’imbarcazione. Potrebbe essere rimasta impigliata in una rete da posta, come accade purtroppo spesso».

Ad avvisare il Cnr sono stati gli agenti del Corpo forestale. «Mi hanno avvisato i gestori del chiosco di Torre dei Corsari che erano stati allertati dai bagnanti. Immediatamente abbiamo contattato il Corpo forestale di Guspini che è intervenuto sul posto. Ora aspettiamo che il Cnr completi i test per procedere allo smaltimento della carcassa che avverrà subito», dice il sindaco di Arbus Paolo Salis. Il pezzetto di spiaggia nel quale si trova la tartaruga è stato recintato con il nastro rosso e bianco per segnalarne la presenza.

