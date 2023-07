Tartaruga morta in spiaggia, interviene la Capitaneria 

Una piccola tartaruga galleggiava nel mare della Costa Verde, fra Pistis e Torre de Corsari, purtroppo morta. Ad avvistarla un gruppo di bagnanti che si è rivolto ai bagnini del salvamento a mare del Comune credendo che fosse ferita. «Appena siamo arrivati – dice il coordinatore del servizio, Matteo Melis – è apparso chiaro che era morta, la testa in evidente stato di decomposizione. L’abbiamo portata sulla spiaggia e avvisato la Capitaneria di porto di Oristano. Le verifiche spettano al personale del Centro recupero tartarughe del Sinis». Il triste episodio non è sfuggito all’occhio di turisti e di coloro che in questi giorni affollano il litorale. Sette giorni fa un episodio simile a Tunaria. ( s. r. )

