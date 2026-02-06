Tartaruga invasiva, creato un biolago per contenerla 

Contenimento di una specie aliena e tutela della salute umana e delle attività economiche: è con questi obiettivi che è stato inaugurato ieri mattina al parco di Molentargius il primo biolago della Sardegna per il contenimento della testuggine invasiva Trachemys scripta , anche conosciuta come tartaruga americana, tra le specie più invasive al mondo.

Il biolago è un bacino d’acqua artificiale di circa 250 metri quadrati che si autodepura naturalmente, riproducendo un ecosistema lacustre. Secondo una stima prudente, nella fase iniziale ospiterà circa 25 individui che potranno aumentare in base ai risultati della sperimentazione. «Fino a 100 esemplari senza alcuna difficoltà», aggiunge il piemontese Gianni Ricci, del Vivaio Eta Beta che si è occupato della costruzione del biolago. Ieri sono state rilasciati, in due vasche distinte per evitare accoppiamenti, i primi esemplari maschi e femmine rinvenuti nel Parco. Presente anche una recinzione per impedire possibili fughe.

«Si tratta di un progetto sperimentale e di ristrutturazione della natura che oggi arriva a compimento» commenta Stefano Secci, presidente del Parco di Molentargius. «L’eradicazione della cosiddetta tartaruga americana è un obbligo stabilito dalla legge; questa è una ristrutturazione della natura con un valore etico: l’uomo restituisce alla natura ciò che le ha portato via nel tempo. Ma non solo: è un volano economico per l’area intorno al parco. Si potrà destinare l’alimento per le specie autoctone nel migliore dei modi, perché non viene aggredito da questa specie invasiva che è molto vorace degli alimenti di cui si cibano le specie autoctone».

«Non volevamo solo realizzare un centro di detenzione come prevede la norma», aggiunge Luisanna Massa responsabile del settore Ambiente del Parco. «Ma qualcosa di bello che simulasse un ecosistema naturale e con cui fare educazione ambientale».

Tra gli entusiasti spettatori, anche due classi della scuola secondaria di primo grado quartese “Porcu-Satta”.

Il progetto è stato realizzato con un finanziamento complessivo di 262 mila euro dell’Assessorato Regionale alla Difesa dell’ambiente.

