Tartaruga intrappolata in un groviglio di plastica: salva 

Una tartaruga “Caretta Caretta”, ferita e intrappolata in un groviglio di plastica sulla spiaggia di Piscinas, è stata salvata da una coppia di Gonnosfanadiga, Matteo Meloni e Simona Collu. «A distanza dalla riva – racconta Meloni – abbiamo notato una rete da pesca ammucchiata, al centro una tartaruga immobile. Ho pensato fosse morta, nel sollevarla si è mossa. Un filo della rete, attorcigliato alla pinna anteriore, l’aveva gravemente ferita. Abbiamo deciso di salvarla. Ho chiamato il numero di emergenza 1530».

In attesa che arrivassero i soccorsi, la coppia si è data da fare per trasportarla nell’area parcheggio, distante quattro chilometri. «Impossibile portarla in braccio, pesava più di 20 chili. Ho cercato in giro qualcosa da usare a mo’ di barella per trascinarla. Lì vicino c’era un coperchio di plastica, credo fosse di un frigorifero: per l’occasione è diventato una sorta di slitta, trainata dal guinzaglio del nostro cane. È stata dura, ci abbiamo messo circa due ore. Il pomeriggio di relax si è trasformato in una fatica incredibile».

La tartaruga è stata affidata alla Forestale di Guspini. Trasportata a Oristano, nella clinica veterinaria Due Mari, è stata sottoposta a un intervento chirurgico: la pinna le è stata amputata. Nei prossimi giorni sarà trasferita in una vasca del Centro di recupero del Sinis dove rimarrà in osservazione. Trascorso il periodo di riabilitazione tornerà in libertà.

«Speriamo – conclude Meloni – che tutto vada per il meglio per la tartaruga. L’abbiamo battezzata Zola, il nome del nostro cane che, per tutta l’operazione di salvataggio, ha abbaiato all'impazzata». (s. r.)

