Tartaruga ferita recuperata dalla capitaneria di Portoscuso 

Una tartaruga marina è stata ritrovata sulla spiaggia, a Plagemesu, in evidente difficoltà. L’animale è stato notato da un uomo che faceva una passeggiata pomeridiana in spiaggia: la tartaruga era viva ma sofferente. Subito ha chiesto l’intervento della polizia locale di Gonnesa e della capitaneria di Porto di Portoscuso. La tartaruga marina aveva una ferita sotto una pinna, da qui probabilmente le difficoltà di nuotare e tornare in acqua fino allo spiaggiamento a Plagemesu. È stata prima presa in custodia dagli agenti della Capitaneria di Portoscuso che hanno chiesto l’intervento del Centro di recupero per cetacei e tartarughe marine di Nora, che ora si sta prendendo cura della tartaruga ferita recuperata. (a. pa.)

