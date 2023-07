Tartaruga Caretta caretta depone le uova a la Bobba 

Una tartaruga Caretta Caretta ha scelto la spiaggia della Bobba, a Carloforte, per deporre le sue uova.

Ieri mattina sulla spiaggia i primi bagnanti hanno trovato le tracce inconfondibili del passaggio di una tartaruga, dall’acqua fino ad un punto preciso della spiaggia dove era visibile una sorta di cerchio. L’amministrazione comunale ha provveduto immediatamente a recintare l’area, informando la Capitaneria di porto e chiedendo l’intervento del centro cetacei di Nora per verificare che si trattasse proprio del nido di una tartaruga. L’arrivo dei tecnici con l’ispezione in spiaggia nel pomeriggio ha permesso di confermare l’ipotesi mattuttina: alla Bobba sono presenti le uove deposte dalla tartaruga. L’animale ha scelto la spiaggia dell’isola di San Pietro come nido per le sue uova.

«Che si ricordi, è la prima volta per la nostra isola - dice il sindaco Stefano Rombi - ne siamo molto contenti». Le uova dovrebbero schiudersi tra sessanta giorni, quando i piccoli correranno verso l’acqua per iniziare la loro vita marina. Il nido è stato segnalato e delimitato, non resta che attendere i tempi della natura. Nei giorni scorsi un’altra segnalazione era arrivata a Porto Pino ma poi le uova non sono state trovate. (a. pa.)

