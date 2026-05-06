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Flumini.
07 maggio 2026 alle 00:36

Tartaruga abbandonata, i volontari: «Aiutatela» 

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C’è chi abbandona i cani e chi le tartarughe. Una di queste è stata avvistata sulla spiaggia di Flumini all’altezza di via Sorrento ma non si è riusciti a recuperarla. La segnalazione è arrivata anche ai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che avvertono: «Le tartarughe d’acqua dolce, come quella avvistata a Flumini spesso non sopravvivono in acqua salata e, inoltre, possono rappresentare una specie invasiva per l’ambiente locale. Acquistate come animali domestici, troppo spesso vengono poi abbandonate come fossero spazzatura». Da qui l’appello, «l’animale dovrebbe trovarsi ancora in zona. Chiunque la avvisti è pregato di contattare la Forestale o la vigilanza ambientale in modo che la tartaruga possa essere recuperata e riportata nel suo ambiente».

Nei giorni scorsi, sempre nel litorale all’altezza di Sant’Andrea, era stata recuperata una tartaruga marina morta, uccisa forse dalla plastica dispersa in mare o dalle eliche di qualche imbarcazione. Le tartarughe, che per respirare devono emergere in superficie, diventano ancora più vulnerabili agli errori umani. La sua presenza era stata prontamente segnalata alle autorità competenti per il recupero. Ad avvistarla erano state alcune persone che passeggiavano nella zona.

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