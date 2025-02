Tarip, stangata da primato 

«È arrivata la Tarip. Tutte le informazioni sulla tariffazione puntuale», annuncia il dépliant curato dal Comune e dalla società Formula ambiente, in distribuzione alle famiglie oristanesi.

Che la Tarip (ex Tari) sia arrivata “puntuale” non c’è dubbio, ne è prova provata il pagamento delle cartelle 2024 con annessi malumori che le hanno contornate: ci costa di più, è la voce di parte dei contribuenti oristanesi che trova conferma nell’indagine condotta dal servizio Stato sociale, Politiche fiscali e previdenziali della Uil.

L’indagine

Secondo il sindacato dei lavoratori lo scorso anno rispetto al 2023 l’aumento in città è stato del 13,60 per cento; si è passati da 276,22 a 313,79 euro.

In Sardegna Oristano è dietro Cagliari che paga 449,79 euro con un aumento del 13,91% e a Nuoro che, nonostante una diminuzione in percentuale del 4,70 per cento, ha un’incidenza di 355,53 euro. La media dei capoluoghi di provincia del Sud e delle Isole è di 387,70 euro per un aumento medio dell’1,17%.

L’indagine della Uil fa riferimento a un nucleo familiare composto da 4 componenti con un’abitazione di 80 metri quadrati e reddito Isee di 25mila euro.

Nelle città come Oristano, passate dalla Tari alla “Tariffa puntuale”, sono stati considerati i cosiddetti “svuotamenti minimi” e le tariffe sono comprensive dell’Iva al 10%. Inoltre l’analisi si basa sui dati delle delibere comunali sulle tariffe Tari (Dipartimento delle Finanze 2024) e sulle quote dei redditi netti familiari.

Il rincaro

In altre parole l’incremento considera l’impatto sul reddito medio familiare che al Sud e Isole è di 29.137 euro (elaborazioni Istat senza affitti figurativi). Il dato Uil arriva nei giorni in cui il Comune ha iniziato a distribuire alle famiglie oristanesi il dépliant centrato sul «chi meno produce meno paga». Ovvero, la conferma che la determinazione del tributo dipenderà gli svuotamenti minimi del secco, da 24 a 36 a seconda del carico familiare.

Botta e risposta

La macchina è ancora in rodaggio, confessa l’assessore comunale al Bilancio, Luca Faedda. Ma se così è perché molte famiglie denunciano rincari? «Il 2024 è stato un anno di transizione, riusciremo a vedere gli effetti positivi della nuova tariffazione che si basa sulla condotta degli utenti, nell’esercizio 2025». L’assessore al Bilancio Luca Faedda rivela che con la vecchia Tari il peso del servizio sarebbe stato maggiore, la minoranza in Consiglio comunale contesta: «Queste nuove tariffe non ci premiano ma ci offendono».

