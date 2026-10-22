Tarip, opposizione in trincea: «La maggioranza è immobile» 

Venti giorni fa il Consiglio comunale all’aperto, convocato su richiesta della minoranza, per accogliere le istanze dei cittadini sulla Tarip. Era stata anche assicurata per la convocazione tempestiva delle Commissioni competenti per discutere e recepire le richieste degli utenti che lamentavano tariffe troppo alte e non solo. Un’attesa inutile, con i sette consiglieri di opposizione Aldo Lobina, Roberto Loi, Aurora Cappai, Paride Casula, Cosimo Lai, Walter Zucca e Roberta Simoni, che hanno ora depositato cinque proposte di modifica al regolamento Tarip, accusando la maggioranza di «problemi interni e di immobilismo».

Le nuove proposte prevedono il «Calcolo delle distanze per le utenze non servite, per riconoscere il diritto effettivo alle riduzioni tariffarie», la «tutela per le borgate non servite, con un tetto tariffario massimo al 40%. Per la raccolta dei rifiuti in abitazioni a uso stagionale o discontinuo, la minoranza chiede «l’applicazione d'ufficio di una riduzione del 20%».

Proposte infine la «trasparenza e neutralità tecnologica» e un «servizio di raccolta al piano o all'uscio di casa, senza costi aggiuntivi, per le persone sole, con patologie o gravi limitazioni motorie».

«Per Zucca (Forza Italia), «le nostre modifiche al regolamento che vanno a correggere ciò che non va bene». Per Loi, di “Uniti per Sinnai”, «nulla si è mosso in Commissione per discutere le modifiche che ci hanno chiesto i cittadini».

Per Lobina di “Sinnai libera”, «quando è la minoranza a convocare i Consigli, scrive emendamenti e fa proposte, significa che la maggioranza non è all'altezza del ruolo. Sarebbe meglio tornare alle urne».

La sindaca Barbara Pusceddu auspica che «i consiglieri di tutti i gruppi esaminino le problematiche e le proposte all’interno delle commissioni consiliari competenti, lavorando per individuare, possibilmente in maniera condivisa, le modifiche da apportare al regolamento.Rinnovo l'invito a tutte le forze politiche a valorizzare i lavori commissionali e a far prevalere lo spirito di collaborazione e di confronto istituzionale».

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