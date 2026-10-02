«Tarip, le nostre bollette alle stelle» 

I problemi ci sono, e nel confronto è divampata la polemica sui mastelli, sugli intoppi dei conferimenti, sulle bollette della Tarip con aumenti denunciati da diversi utenti. Cittadini protagonisti, ieri, nella seduta del Consiglio comunale aperto. Una seduta convocata dal presidente del Consiglio Massimo Mallocci su richiesta dei gruppi consiliari di minoranza “Uniti per Sinnai”, “Sinnai libera” e “Forza Italia”. Tema del dibattito il “Regolamento Tari 2026 con misurazione puntuale: confronto pubblico su modalità applicative, criteri di tariffazione e proposte correttive”; un punto all’ordine del giorno che ha avviato il dibattito.

I disagi denunciati

Una ventina gli interventi dei cittadini, che si sono fatti anche portavoce dei compaesani presenti alla seduta consiliare, e qualcuno anche in nome di chi non ha potuto essere presente. Sono stati i capigruppo di minoranza Walter Zucca, Aldo Lobina e Roberto Loi a ricordare i motivi che hanno indotto l’intera opposizione a chiedere la convocazione aperta al pubblico del Consiglio, ricordando gli «emendamenti presentati dall’opposizione e bocciati». Ma anche, «il tormentone dei mastelli e del numero degli svuotamenti e delle relative tariffe, di bollette sbagliate, definite “anomale e pazze”, di un servizio con tante criticità».

Le voci critiche

Tra il pubblico, oltre ai residenti di Sinnai, anche utenti di Tasonis, Solanas, Monte Cresia. Salvatore Cappai ha parlato della sua bolletta salita a 700 euro, Marianna Castelli ha denunciato un aumento della sua bolletta da 50 a 250 euro, Fabrizio Pedditzi ha parlato di «regolamento carente», con particolare riferimento all’iter procedurale sulla voltura delle utenze. «Nel regolamento non è citata la parola Utenza». Interventi anche di Valeria Concu, Nuccio Cocco, Nicoletta Meloni, Franca Rosas, Marco Orrù, Andrea Puddu, Marianna Fadda, Marcella Cappai, Raffaello Serreli, Marinella Perra, Davide Meloni, Paolo Cardia, Angela Spagnoletti.

Le rassicurazioni

Per la minoranza sono intervenuti anche Paride Casula, Aurora Cappai e Roberta Simoni. Per la maggioranza la sindaca Barbara Pusceddu, Massimo Lebiu, Massimo Leoni, Alessandra Moriconi. Tutti a garantire la massima disponibilità sul tema. Alla fine anche le rassicurazioni del presidente del Consiglio Mallocci sui, «lavori delle Commissioni, già avviati» e della sindaca Barbara Pusceddu che ha parlato di «un incontro democratico. Abbiamo ascoltato. Ora le criticità evidenziate saranno all’attenzione delle Commissioni competenti per le eventuali correzioni».

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