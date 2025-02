«Tarip, la stangata è servita» 

Le proiezioni lo avevano previsto, i bollettini lo hanno certificato. La prima annualità con il sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti non solo non ha premiato i virtuosi, ma ha “castigato” alcune categorie di contribuenti. Se per i privati gli aumenti in fattura sono stati tutto sommato contenuti (i nuclei mono e bifamiliari hanno anche risparmiato qualcosa), per attività commerciali e studi professionali la mazzata è stata pesantissima, con rincari anche a tre cifre.

Il principio “chi meno inquina meno spende” non sembra aver trovato piena applicazione nelle tariffe approvate dalla Giunta Sanna che, attraverso l’introduzione della variabile legata al numero di svuotamenti del secco indifferenziato, puntava ad abbattere i costi di smaltimento.

Il rincaro

I dati, raccolti in un’interpellanza dai consiglieri comunali di opposizione, sono allarmanti. Emblematici quelli relativi alle edicole. «Un’attività di 20 metri quadri che nel 2023 pagava 88 euro, lo scorso anno si è trovata a pagarne 183, con un aumento del 107%», scrive il primo firmatario, Francesco Federico. E più è piccola la superficie, più alto è il salasso con il caso limite di un chiosco di soli 10 metri quadri «che si è visto recapitare una cartella Tarip di 137 euro nel 2024, contro la Tari del 2023 di 44 euro, con un aumento del 211%».

Gli svuotamenti

Il nodo principale, secondo gli esponenti di opposizione, risiede nell’alto numero di svuotamenti minimi applicati agli utenti nella tariffa finale. «Una coppia virtuosa nella realtà dei fatti necessita solitamente di 12-18 svuotamenti annui - osservano i firmatari - oggi viene chiamata a pagare la stessa Tarip della coppia che utilizza effettivamente i 26 svuotamenti previsti per quella fascia di nucleo familiare».

Ancora più eclatante il caso di uno studio professionale, al quale si imputa un numero minimo di 52 esposizioni dei mastelli.

Nell’interpellanza si chiede quindi al sindaco «se l’amministrazione sia consapevole delle debolezze del sistema Tarip e degli aumenti sproporzionati che ha generato. Se intenda rivedere la struttura tariffaria per correggere le evidenti storture e premiare gli utenti più virtuosi, infine se voglia confrontarsi con sindacati, associazioni di categoria e dei consumatori».

