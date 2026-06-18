Tarip, in arrivo la mini-stangata 

Oltre 300mila euro di costi in più da coprire attraverso la tariffa. Per i contribuenti significa una cosa sola: bollette più pesanti. È lo scenario che emerge dal nuovo Piano economico finanziario del servizio rifiuti, che per il 2026 prevede una spesa complessiva di oltre 6,34 milioni di euro, in aumento del 5,05 per cento rispetto all’anno precedente.

L’assessore

«L’aumento dei costi produrrà inevitabilmente un leggero ritocco delle tariffe - conferma l’assessore al Bilancio Simone Prevete, che aggiunge – Il Pef è un atto tecnico all’interno del quale non c’è alcun indirizzo politico, si tratta di un documento che recepisce costi e parametri stabiliti dalla normativa e dall’Autorità di regolazione». Il motivo è semplice: il servizio rifiuti deve reggersi economicamente da solo. L’appalto per la raccolta e lo smaltimento non produce entrate e la legge impone che i relativi costi siano coperti integralmente dalla tariffa pagata dagli utenti. Per questo l’aumento certificato dal Pef è destinato, salvo correttivi nella distribuzione delle quote tra le varie categorie, a riflettersi sulle bollette.

In commissione

Il tema oggi è all’attenzione della commissione Bilancio. «La dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse, Mariella Chergia, illustrerà nel dettaglio costi e sistema tariffario - spiega Prevete – Successivamente la dirigente del settore Ambiente, Sara Angius, presenterà il Piano economico finanziario, illustrandone i contenuti, gli effetti e le ragioni degli aumenti».

I numeri

Per il 2026 il fabbisogno complessivo passa da circa 6,04 milioni a oltre 6,34 milioni di euro, con un incremento pari a 304mila euro. A pesare sui conti sono soprattutto il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dell’igiene ambientale e gli effetti dell’inflazione.

La relazione allegata al Pef stima in 134.615 euro l’aumento dei costi del personale e descrive una fase di «consolidamento» del servizio, senza nuovi interventi o ampliamenti che comportino ulteriori spese.

Resta da capire come il maggiore fabbisogno verrà distribuito tra le diverse categorie di contribuenti, circa 14.700 utenze domestiche e le oltre 2.300 utenze non domestiche presenti in città.

Sarà la delibera tariffaria del Consiglio comunale a stabilire chi e in quale misura sarà chiamato a sostenere il peso dell’incremento dei costi.

In Consiglio

L’ultima parola spetterà infatti all’Assemblea civica. Dopo il passaggio in commissione, il Pef e le nuove tariffe dovranno essere approvati dall’Aula.

L’argomento dovrebbe approdare nella sala del teatro San Martino martedì 30, mentre nella seduta di martedì 23 l’attenzione sarà concentrata soprattutto sulle modifiche al regolamento dei dehors.

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