Tariffe vecchie e inadeguate: allarme per l’attività dei centri di riabilitazione  

Tariffe vecchie e inadeguate, ferme a 12 anni fa. Lo denunciano i centri di riabilitazione sardi: operatori e famiglie sono pronti a scendere in piazza.

Una lettera aperta - firmata da Acri, Aias Cagliari, consorzio Consalus, Gena Opera Gesù Nazareno - è stata illustrata ieri durante una conferenza stampa nella sede dell’Aias. È rivolta soprattutto alla Regione: l’obiettivo è quello di avere risposte concrete entro il 3 aprile. «Vogliamo evitare la manifestazione pubblica di protesta degli assistiti, delle loro famiglie e degli operatori dei Centri riabilitativi e la sospensione dei servizi. Bisogna salvaguardare il diritto di migliaia di sardi alle terapie riabilitative sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali dirette al recupero funzionale e sociale a fare fronte alle esigenze di migliaia di pazienti in lista d'attesa in continuo aumento».

C'è anche l'esigenza di conservare il posto di lavoro di migliaia di operatori dei centri di riabilitazione. «Assicuriamo il 98% delle prestazioni riabilitative - hanno spiegato - e per alcuni regimi anche fino al 100% della riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria, dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa».

Nel complesso, i Centri riabilitativi assistono quotidianamente circa 6000 persone con l'impiego, ogni giorno, di 3500 operatori. Un mese fa l’audizione nella Commissione consiliare della Sanità in raccordo con la Commissione Bilancio. «Se non ci sarà una risposta adeguata da parte della Regione, con un immediato adeguamento delle tariffe, saremo costretti, nostro malgrado, a scendere in piazza per manifestare tutto il disagio degli assistiti e delle loro famiglie, nonché quello di procedere poi al licenziamento del personale e quindi ridimensionamento e alla chiusura dei Centri, con gravissime e inevitabili conseguenze per l’utenza di un essenziale, insostituibile ed irrinunciabile servizio di pubblico interesse».

Interviene il segretario regionale Uil Guido Sarritzu: «Esprimiamo forte preoccupazione per la crisi che attraversa il settore della riabilitazione in Sardegna. Va garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini, perché oggi solo chi ha possibilità economiche può accedere alle cure. Sono lunghissime le liste d’attesa e i pazienti in attesa di trattamento, anche domiciliare; dobbiamo salvaguardare i posti lavoro e adeguare i contratti. Assistiamo, infatti, al mancato adeguamento contrattuale per gli operatori del settore. Dobbiamo salvaguardare la funzionalità dei centri, con norme chiare e tariffe adeguate».