Tariffe Tari e commissioni all’esordio del Consiglio comunale 

Le nuove tariffe Tari, la nomina delle commissioni consiliari e la lottizzazione Calabona. Sono i tre punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato questa mattina alle nove al teatro civico “Gavino Ballero”.

La maggioranza del Campo largo dovrà esprimersi in merito al balzello per l’igiene urbana, decidendo se confermare o incrementare la tariffa rispetto al 2023, quando la tassa era comunque aumentata del 5 per cento rispetto all’anno precedente.

Poi le nomine delle commissioni permanenti: molti gruppi consiliari sono in lizza per la presidenza. Infine il nodo della lottizzazione Calabona con, al terzo punto, il rigetto all’adozione del progetto per la costruzione di residenze sul costone a sud di Alghero. Un piano ereditato dalla precedente Amministrazione su cui il Consiglio dovrà ora esprimersi. In caso contrario sarà un commissario ad acta a decidere. (c.fi.)

