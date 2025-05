Tariffe Tari, aumenti fino a 20 euro 

A Villamar le tariffe Tari per quest’anno subiranno un aumento imposto dalla necessità di recuperare il mancato gettito dovuto all’entrata in vigore del Bonus Tari nazionale: «L’aumento per tutti sarà di 7,60 euro all’anno, che potrebbe arrivare fino a un massimo 20 in base ai componenti del nucleo e ai metri quadrati di abitazione», spiega il consigliere di minoranza Valerio Porcu.

Le nuove tariffe sono state approvate dal Consiglio comunale che ha detto sì anche alle modifiche al regolamento per i contributi alle associazioni che, spiega il vicesindaco Pierpaolo Porcu, «snellirà il procedimento di richiesta e di determinazione con l’obiettivo di premiare lo svolgimento di più attività e manifestazioni mirate ad un maggior coinvolgimento della popolazione».

Al termine della seduta è stato annunciato che il Comune è beneficiario di due bandi: uno regionale di rigenerazione urbana con un finanziamento di quasi 500mila euro che si aggiungeranno a 215mila euro stanziati dal Municipio per un progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco comunale, e uno della Fondazione di Sardegna, con un progetto triennale per la valorizzazione del patrimonio muralistico del paese. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA