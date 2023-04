«Tariffe scontate per gli emigrati» 

Tariffe scontate anche per gli emigrati sardi, che fino a poche settimane fa erano costretti a pagare anche 600 euro per tornare nell’Isola. Per ora l’agevolazione riguarda solo gli scali di Olbia e Alghero dove opera Aeroitalia: «Grazie al patto di amicizia con la compagnia, si applicano tariffe agevolate anche a coloro che non risiedono nella nostra Isola, superando così i limiti imposti dall’Unione europea per i nativi. La stessa soluzione sarà adottata anche ai sardi nel mondo delle federazioni estere», ha detto l’assessore ai Trasporti Antonio Moro durante la Conferenza internazionale dell’emigrazione sarda, una due giorni di confronto, dibattito e riflessione sul ruolo delle comunità dei sardi nel mondo oggi e nel prossimo futuro.

La firma

Il meeting si è concluso con l’approvazione di un documento finale: «In questo atto c’è l’impegno della Regione di rilanciare il ruolo delle comunità dei sardi nel mondo», spiega l’assessore regionale al Lavoro Ada Lai, «come attori, ponti e ambasciatori, fisici e virtuali, fra i territori d’origine e quelli di nuova residenza. Per dare nuova linfa a questo importante processo di cambiamento dei circoli, in una realtà locale e globale in evoluzione, occorre promuovere il ricambio generazionale per dare nuovi stimoli alle associazioni».

I temi

A sigillare la conclusione dei lavori della Conferenza, l’approvazione all’unanimità di un documento programmatico con gli obiettivi da raggiungere in futuro. L’avvio della riforma della Legge Regionale 7 del 1991, aggiornata al nuovo contesto storico, al fine di valorizzare in chiave più moderna le potenzialità dei sardi che vivono fuori dai confini regionali, creando le condizione perché si possa attivare un circolo virtuoso, anche sotto il profilo economico, in grado di attrarre ulteriori risorse, oltre a quelle regionali. La Regione si impegna a coinvolgere le comunità degli emigrati sardi nella governance della strategia per lo sviluppo sostenibile, promuovendo dei progetti dinamici relativi all’identità, all’innovazione tecnologica e alla biodiversità.