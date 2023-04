Tariffe rincarate, scontro in Consiglio 

«Non potevamo farne a meno: gli aumenti delle tariffe sui matrimoni, mensa scolastica e scuolabus sono state obbligate dal caro prezzi». Il concetto ribadito dall’assessora al bilancio di Arbus, Alessandra Peddis, ha infiammato il dibattito in Consiglio comunale sul bilancio di previsione. Se la maggioranza ha fatto quadrato attorno all’annuncio di Peddis, la minoranza ha abbandonato l’Aula. «A parole raccontante una disponibilità finanziaria di cinque milioni di euro, con i fatti l’unica cosa che riuscite a fare è mettere le mani in tasca ai cittadini: inaccettabile», è stato l’attacco del consigliere Agostino Pilia.

Il bilancio

Il confronto è iniziato con la voce contraria dell’opposizione, la richiesta di Gianni Lussu di un rinvio pregiudiziale: «Abbiamo appena approvato il ‘Documento unico di programmazione 2023-2025’, dalla lettura di alcune sentenze risulta illegittimo proseguire col bilancio nella stessa seduta». Respinta la proposta, col conforto del parere legale del segretario comunale, si è aperta la discussione. «Il bilancio - ha detto Peddis - ammonta a complessivi 8.620.803 euro, la fetta maggiore di 4.335.222 euro arriva dallo Stato e dalla Regione, 3.646.084 dai tributi, 527.427 euro da entrate extratributarie. Invariate le aliquote Imu, Irpef, Tari. Abbiamo ritoccato le tariffe dei servizi a domanda individuale e chiederemo un contributo alle associazioni di volontariato come sostegno al caro energia e bollette Abbanoa”. Un’impennata generale che Peddis giustifica come “necessaria, non certo presa a cuor leggero. A nessun cittadino piace sentirsi toccare il portafoglio. Di contro non taglieremo alcun servizio».

I matrimoni

Cifre alla mano, la minoranza ha parlato degli aumenti, ritenendo «particolarmente scandaloso» quello sui matrimoni, di 10 euro in più per gli sposi non residenti. Eppure dal 2017, nonostante la lunga pausa della pandemia, sono state circa 200le coppie che hanno scelto Arbus, in undici spazi autorizzate tra immobili di notevole pregio artistico, stabilimenti balneari, chioschi o semplicemente a piedi nudi sulla sabbia e i ciottoli a forma di uova di dinosauro di Capo Pecora. «Da un lato – incalza il capogruppo Michele Schirru - vengono a raccontarci che Arbus è un paese turistico e come tale la programmazione ruota attorno al settore, dall’altro chiedono soldi in più per gli innamorati che scelgono il nostro territorio per sposarsi”. Contro il “caro” diritto allo studio, Schirru va su tutte le furie: «Vergognoso il segno più davanti ai costi che dovranno sostenere le famiglie per lo scuolabus da 30 a 50 euro in più al mese, per la mensa da un minimo di 20 centesimi a pasto ad un massimo di 60». Il consigliere Pilia aggiunge: «Nonostante la carenza di dipendenti e l’impegno ad assumere nuove figure, hanno tagliato la spesa del personale di 42 mila euro e di 110 mila la somma per la cultura. Che dire dei rincari che superano il 50 per cento nel settore edilizio? Le pratiche Suape passano da 40 a 60 euro, da 180 a 280 euro quelle trattate in conferenza di servizi».