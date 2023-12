Tariffe record sui voli del controesodo 

Trecento euro per un volo di un’ora e venti minuti. E se si vuole imbarcare il bagaglio bisogna essere disposti a spendere cinquanta euro in più. Nuova stangata sul controesodo di migliaia di emigrati che in questi giorni sono rientrati nell’Isola per trascorrere le feste di fine anno in compagnia di amici e parenti.

Ita Airways, che gestisce i collegamenti in regime di continuità territoriale nello scalo di Cagliari applica ai passeggeri non residenti la tariffa massima su quasi tutti i voli Cagliari-Milano.

Intanto la compagnia chiuderà il 2023 in perdita, che sarà probabilmente «inferiore ai 200 milioni». In una nota, Ita Airways rassicura sulle condizioni dei conti: «La compagnia ha prodotto cassa operativa e non prevede alcuna tensione dal punto di vista della liquidità. I relativi dati verranno diffusi a seguito della loro certificazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile».

Di fronte a questo, la società spiega che i risultati «hanno consentito di acquisire credibilità verso il settore bancario, tanto da aver concluso di recente un accordo per il riconoscimento di linee di credito utili a sostenere lo sviluppo della Compagnia in termini di flotta e di ampliamento del network; nei primi giorni del 2024 sarà inoltre finalizzato un finanziamento per l’acquisizione del primo aeromobile di proprietà».

