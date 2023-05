Tariffe più alte per parcheggiare davanti alla spiaggia 

Aumentano le tariffe dei parcheggi davanti alla spiaggia di Porto Pino. Così ha deciso la giunta comunale di Sant’Anna Arresi proprio nelle giornate in cui si fanno i conti con l’arenile invaso dalle alghe.

Per lasciare l’auto davanti alla spiaggia (tariffa A) o oltre il canale (tariffa B) anche quest’anno ci saranno i totem per il pagamento.

L’aumento è per tutti di un euro. Per i motocicli ci sarà una tariffa unica giornaliera: zona A tre euro e zona B due. Le auto avranno due tariffe: per mezza giornata (fino alle 15) si pagheranno 5 euro in zona A e 4 nella zona B; per la giornata intera, 7 euro in zona A e 6 in zona B. Chi arriva dalle 18 pagherà 2 euro come lo scorso anno. «Sono piccoli aumenti – dice l’assessore al Bilancio Titti Podda – per pagare nuovi servizi futuri: saranno sistemate le staccionate che delimitano i parcheggi e prevediamo di poter sistemare le docce pubbliche. Contiamo anche di sistemare il piazzale in terra battuta ma a fine stagione»,

Aumenti non condivisi dall’opposizione: «Dopo il danno economico – dice il consigliere Armando Linzas – per la non programmazione della pulizia della spiaggia, il ponte che attraversa il canale è ancora chiuso e ora arrivano anche questi assurde tariffe».Aumenti anche per i camper, che passano dai sedici euro al giorno della scorsa stagione agli attuali 20 euro. Previsti anche quest’anno i pass per i residenti: l’anno scorso per due veicoli pagavano 10 euro a stagione, quest'anno pagheranno 20 euro per un veicolo e ogni auto aggiuntiva costerà 10 euro (a stagione). Passa poi dai sessanta ai settanta euro la tariffa per chi possiede una seconda casa nel territorio comunale. Passa dai trenta ai cinquanta euro il pass per coloro che hanno un’attività di noleggio di natanti e titolari di imbarcazioni da pesca, resta invariata la tariffa per i gestori degli stabilimenti balneari (50 euro) e per i loro dipendenti (20).