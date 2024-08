«Tariffe per i parcheggi troppo alte» 

I camperisti portano il Comune in Tribunale «perché è inconcepibile che sia stata stabilita una tariffa di quaranta euro al giorno per un parcheggio vicino al mare». Il ricorso è stato presentato dall’avvocato Marcello Viganò per conto dell’associazione nazionale coordinamenti camperisti (con sede a Firenze).

L’accusa

Un ricorso preannunciato a giugno dal presidente dell’associazione dal momento che il ticket per le auto arriva al massimo a dieci euro al giorno: «Il Comune di Castiadas - spiega Pier Luigi Ciolli - negli ultimi anni ha attivato una tariffa maggiorata del 300 per cento, adesso siamo arrivati addirittura al 400 per cento. È una continua e chiara violazione del Codice della strada, il rincaro massimo consentito è infatti del cinquanta per cento». Al massimo ci potrebbe essere un piccolo rincaro, insomma «giustificato solo dal fatto che i camper - aggiunge Ciolli - occupano un po’ di spazio in più». Ed invece il salasso è servito: «Abbiamo chiesto l’immediato annullamento della delibera della Giunta comunale nella parte in cui stabilisce il costo dei parcheggi per gli autocaravan. Continuiamo a restare increduli per questa concezione del turismo che c’è soprattutto in Sardegna». Sempre secondo l’associazione tutto questo comporta «oneri e stress ai camperisti che dopo aver percorso centinaia o migliaia di chilometri come benvenuto non troveranno una lieta vacanza ma tariffe discriminanti come fossero polli da spennare. Cittadini sottoposti così a un danno patrimoniale, a un danno per lo stress e a un danno patrimoniale nel presentare ricorsi».

La risposta

Da parte del sindaco Eugenio Murgioni nessun passo indietro con tanto di incarico già affidato ad un avvocato per difendere le ragioni del Comune. «Con il legale di nostra fiducia - precisa il primo cittadino - non abbiamo mai perso. Tra l’altro ci costa appena 729 euro. Ancora una volta dimostreremo che stiamo agendo correttamente». Murgioni aggiunge che «non ce l’abbiamo contro i camperisti, riteniamo invece importante che gli stessi camperisti attraverso il ticket contribuiscano a migliorare i servizi lungo la costa». Troppo caro il biglietto? «Non credo - conclude Murgioni - e in ogni caso la tariffa, sino a prova contraria, la stabilisce il Comune e non i camperisti. Se ritengono sia troppo costoso possono optare per una delle aree loro dedicate». La sentenza è attesa per i primi di settembre. Sino ad allora le tariffe per i camper restano quelle in vigore, e cioè 40 euro al giorno per parcheggiare vicino alle spiagge più belle.

