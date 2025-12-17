«Tariffe molto alte e troppe variabili, imprese in difficoltà»  

Non cercano scuse. «Chi non paga la tassa sui rifiuti senza cercare un compromesso con l’amministrazione è sempre in errore», dicono i ristoratori. Detto questo, «è evidente che ci sono situazioni difficili, legate ai costi che crescono e che mandano in difficoltà le nostre imprese. Uno di questi è proprio il costo della Tari», aggiungono.

«Le attività produttive hanno una Tari più alta ma soprattutto molto più differenziata fra loro rispetto a quella delle famiglie», risponde l’assessora Luisa Giua Marassi. «Infatti teniamo conto di superficie, numero di contenitori assegnati, numero di esposizioni del secco, tipologia di utenza con conseguente differenza nella frequenza di ritiro di tutte le frazioni. Da questo assetto discende evidentemente una grande variabilità delle tariffe che sono comunque più alte e, in alcuni casi, molto più alte delle tariffe delle domestiche secondo il principio secondo per cui «chi più inquina più paga». Discorso a parte per gli ingombranti. «In questo caso non ci sono differenze», spiega l’assessora «in quanto, sotto questo profilo, le attività produttive sono considerate equivalenti alle domestiche. In altre parole, accettiamo dalle attività produttive solo i rifiuti qualitativamente e quantitativamente simili a quelli prodotti dalle famiglie».

