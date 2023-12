Tariffe, licenze, cantieri: l’ira dei tassisti 

La colonna sonora che dal Thotel, in via dei Giudicati, accompagna un serpentone di quasi cinquanta auto bianche lungo le vie principali del capoluogo, è quella dei clacson. Sono una nutrita parte dei 105 taxi cittadini che, ieri, hanno sostato davanti a Palazzo Bacaredda per sollecitare un incontro con il sindaco, Paolo Truzzu. Incontro che è stato però posticipato ai prossimi giorni, ma assicurano dal Comune «avverrà entro la fine dell’anno».

I tassisti locali, in concomitanza con lo sciopero del trasporto pubblico nazionale, hanno così incrociato le braccia per protestare contro l’assenza di dialogo tra le parti per temi fondamentali che riguardano non solo la categoria, ma gli stessi cagliaritani che ogni giorno utilizzano i taxi. Pur garantendo il servizio da e per gli ospedali e per il trasporto dei disabili, lo sciopero sarebbe dovuto durare fino alle 18, ma alle 13, dopo aver parlato con il portavoce del sindaco, i tassisti hanno deciso di sospenderlo.

Stato di agitazione

«Resta però lo stato di agitazione», tuona Giovanni Frongia di Casartigiani. «Prima di tutto dobbiamo rivedere il rapporto che il Comune ha con la categoria, troppo spesso non coinvolta nelle decisioni che ci riguardano. Ieri il sindaco, a causa di altri impegni istituzionali non ci ha potuto ricevere. Il suo portavoce, Bruno Murgia, ci ha garantito che ci sarà un incontro a breve sia con l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu, sia con lo stesso sindaco per cercare di risolvere, una volta per tutte i problemi che noi tassisti stiamo sta attraversando da troppo tempo».

I temi della protesta

C’è prima di tutto la viabilità cittadina, neo del loro lavoro quotidiano, rivoluzionata dai cantieri, che allunga i tempi delle corse. «La strada per noi si è in qualche modo ristretta, per raggiungere un cliente ci mettiamo il doppio del tempo. I cantieri ora ci sono e non possiamo farci niente, sicuramente tra qualche mese sarà tutto più bello, ma la segnaletica va indubbiamente rivista: vanno migliorate le corsie preferenziali, i cartelli e tutti quegli accorgimenti che rendono più agevole lavoro e servizio», spiega Massimo Orrù della Silt. Un capitolo a parte, invece, è quello che riguarda il regolamento comunale sulle tariffe. «Siamo ancora fermi al 2017, ma nel frattempo i costi del carburante e della vita in generale sono lievitati. Siamo alle porte del 2024, dovrebbero essere revisionate ogni due anni, ne sono passati quasi sei e non sono mai state adeguate. Tutti i giorni ci ritroviamo ad affrontare spese insostenibili» dice Claudio Loddo di Uritaxi.

Tariffe da aggiornare

«Noi puntiamo a migliorare il servizio, su questo siamo tutti d’accordo», interviene Andrea Cocco, «ci appoggiamo a un tariffario standard, stabilito a suo tempo dal Comune. Per esempio per arrivare dall’Amsicora all’ospedale Marino la tariffa è di 4,50 euro. Ma il tassametro segna 10 euro. Quindi se uno di noi si trova in piazza Repubblica, purtroppo non si sposta per quella chiamata, perché onestamente è controproducente. Ci dispiace per i clienti, ma il disservizio non nasce perché il taxi non c’è, ma perché tropo spesso andiamo in perdita».

E poi c’è il problema – non ultimo - delle licenze: poche durante il periodo estivo, un numero più che sufficiente, invece, durante quello invernale. «Ci rendiamo conto dei disagi che si creano durante l’estate, ma posso assicurarvi che d’inverno il numero dei tassisti è abbondante», evidenzia Riccardo Mascia di Confartigianato. «In un precedente incontro con l’assessore Mereu abbiamo chiesto di sfruttare tutto il decreto Asset, ossia la possibilità di avere una seconda guida. Questo ci permetterebbe durante i periodi più “grassi” di coprire con la stessa auto le 24 ore, oggi, invece, un tassista può lavorare massimo dieci ore. Sia chiaro: ad un aumento di licenze il nostro no è categorico».

