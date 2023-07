Tariffe in mano all’algoritmo Il Governo prepara il decreto 

Un decreto per bloccare l’algoritmo impazzito. È questo l’intervento a cui pensa il Governo per frenare i rincari dei biglietti aerei. Ora la politica tariffaria è completamente legata alla domanda: il costo del volo aumenta col crescere delle prenotazioni. Ma la troppa libertà lasciata all’intelligenza artificiale rischia di mettere in ginocchio il sistema turistico dell’Isola.

Il provvedimento

Il sospetto degli uffici tecnici del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che stanno aumentando il pressing sulle compagnie insieme al ministero dei Trasporti, è che raggiunto un certo coefficiente di riempimento degli aerei, i siti delle compagnie aeree attivino una «pratica commerciale scorretta» che fa schizzare in alto il costo dei biglietti. Il meccanismo sarebbe simile a quello di un’asta, almeno per gli ultimi posti rimasti. Il provvedimento legislativo potrebbe valere su tutti i voli nazionali, non solo verso le isole. «Le tariffe degli aerei per Sicilia e Sardegna, hanno picchi inaccettabili, del 70%. Interverremo a breve», è stata la promessa del ministro Urso.

Anche l’Enac ha puntato i riflettori sui rincari. «Tra i principi a difesa dei consumatori c’è quello fondamentale di sapere il prezzo prima, in anticipo: credo che questo possa essere la misura di supporto del governo. Un vettore deve dichiarare i costi dei biglietti, le carte vanno svelate. Al contrario oggi si assiste a un gioco al rialzo lasciato all’intelligenza artificiale. Io credo che la pratica commerciale debba tornare, almeno per quelle tratte a pieno carico, a ragionamenti che devono essere fatti da manager capaci», ha detto il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma.

Lo scenario

Gli aumenti vanno dal 30 al 50%, nonostante nelle ultime settimane il prezzo del carburante per gli aerei sia precipitato. Rispetto a un anno fa – rileva la Iata, associazione internazionale che riunisce le compagnie - è sceso in media del 30%. Ma la riduzione dei costi per ora non si è tradotta in nessuno sconto per i passeggeri. Anzi. I rincari sono diventati l’ostacolo più grande per la prossima stagione turistica. Gli allarmi si susseguono da settimane. «Chi acquista oggi un biglietto aereo per andare ad agosto in Sardegna deve mettere in conto una spesa che può arrivare a sfiorare i 1.000 euro tra andata e ritorno se ci si imbarca da Napoli, quanto il costo di un volo intercontinentale», attacca il Codacons. «Le tariffe dei voli aerei sono fuori controllo e oramai, nonostante l’intervento del Governo, l’estate degli italiani è del tutto compromessa».

Le iniziative

Si attendono su questo fronte le decisioni dell’Antitrust che, proprio a seguito di esposto del Codacons, ha aperto una istruttoria sul caro-voli: «E siamo pronti ad iniziative legali a tutela degli utenti se l’autorità accerterà illeciti e speculazioni suo fronte delle tariffe aeree», conclude l’associazione dei consumatori guidata da Carlo Rienzi.

