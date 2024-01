Tariffe Imu, via libera tra le polemiche 

Aliquote Imu invariate, resta però il nodo delle aree edificabili in tutta Selargius, per le quali il tributo comunale è calcolato sulla base di valori di mercato fermi al 2012. Le tariffe sono state approvate in Consiglio comunale, in attesa del bilancio di previsione che dovrebbe approdare in aula entro questo mese. Si va dallo 0,05 per cento per l’imposta municipale unica (Imu) dei fabbricati rurali ad uso strumentale, allo 0,91 per cento per le seconde case, allo 0,86 per gli studi professionali, i negozi e le officine. Aliquota dello 0,76 per i terreni agricoli.

Le conferme

Confermate le agevolazioni applicate lo scorso anno. «Per alcune categorie di abitazioni principali di lusso, assieme alle loro pertinenze, nonché alloggi popolari, è riconosciuta una detrazione d’imposta di duecento euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione», spiega l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. Inoltre è applicata una riduzione dello 0,1 per cento dell’aliquota per alcune categorie di unità immobiliari dove sono stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico: agevolazione per tre anni in caso di impianti termici solari, cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. «Il gettito presunto Imu per il 2024, con le aliquote attuali, è di due milioni 150 mila euro», aggiunge l’assessore Porqueddu.

L’approvazione

Via libera a maggioranza - quattordici voti a favore - e con cinque consiglieri comunali di minoranza astenuti. «Un anno fa la Giunta aveva detto che si stava valutando di rivedere la perizia in base alla quale viene calcolata l’Imu sulle aree fabbricabili, visto che è abbastanza datata, ma non ci risulta che sia stato fatto», commenta la consigliera comunale Giorgia Porcu. «Cosa stiamo aspettando a fare un’altra perizia?», ha aggiunto la collega di minoranza Francesca Olla, «i valori contenuti in quella del 2012 non sono adeguati e necessitano di un aggiornamento». Sulla stessa linea la consigliera del Pd Paola Maccioni: «In caso di contestazione dell’Imu, gli accertamenti sulla base di quali parametri sono fatti? È una questione di trasparenza e di chiarezza con i cittadini».

L’impegno del sindaco

L’argomento, ha assicurato il sindaco Gigi Concu, «sarà portato in Consiglio comunale per un dibattito a parte: in quell’occasione cercheremo di capire come affrontare il tema dell’Imu, e valuteremo dubbi e richieste avanzate dai consiglieri di minoranza. A mio avviso», aggiunge,«il prezzo fissato nella perizia è congruo ed equo rispetto ai valori di mercato».

