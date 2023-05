«Tariffe fuori controllo, stagione estiva a rischio» 

«La stagione estiva è alle porte e, come già sperimentato per le vacanze natalizie e pasquali, i costi di voli e traghetti per raggiungere la Sardegna aumentano in maniera vertiginosa quanto ingiustificata». Il nuovo allarme sul caro tariffe per raggiungere l’Isola arriva dalla deputata sarda di Avs Francesca Ghirra, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata in commissione Trasporti della Camera. «La continuità dovrebbe consentirci un’eguaglianza sostanziale rispetto alle altre regioni d’Italia, ma purtroppo non è affatto così. Con l’approssimarsi della stagione estiva, le compagnie aeree e marittime che gestiscono il sistema della continuità territoriale sarda approfittano delle richieste per aumentare il costo delle tratte in maniera spropositata». Per Ghirra, «gli sforzi messi in campo dal ministero dei Trasporti e annunciati dal sottosegretario Ferrante sono del tutto inadeguati».

Il presidente della Commissione trasporti della Camera Salvatore Deidda conferma il «massimo impegno» da parte del Governo per definire una nuova continuità territoriale e annuncia: «La settimana prossima inizieranno le audizioni dell’indagine conoscitiva e ascolteremo le compagnie aeree EasyJet, Ryanair, Volotea, Aeroitalia Srl, Sky Alps, Wizz Air e Dat. Fratelli d’Italia ha preparato una risoluzione che sarà discussa ad agosto e, se approvata, impegnerà il Governo a sostenere in Europa la modifica dell’art. 349 del Tfue», passaggio che consentirà poi di studiare «ogni opportuna azione di carattere fiscale ed economiche per abbattere o ridurre i costi del trasporto aereo e marittimo da e per le Isole».

