Tariffe fuori controllo, indaga l’Antitrust: algoritmo nel mirino 

E adesso nel mirino c’è l’algoritmo. L’intelligenza artificiale che coglie al volo ogni sussulto della domanda – di solito in corrispondenza di festività e vacanze – e adegua in tempo reale i prezzi dei biglietti. Ritoccandoli verso l’alto, ovviamente. L’Antitrust apre un’indagine sulle tariffe dei collegamenti tra la Sardegna e la Penisola, sfruttando per la prima volta i poteri attribuiti dal decreto Asset, quello che inizialmente prevedeva un tetto massimo ai prezzi, poi cancellato dopo le proteste delle compagnie e le perplessità di Bruxelles.

La lente

L’autorità garante della concorrenza e del mercato ricorda che a partire dallo scorso anno, «sono stati rilevati da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda». L’attività di indagine «riguarderà i possibili effetti negativi sul funzionamento del mercato e sulle condizioni di offerta ai consumatori legati all’uso degli algoritmi di prezzo» e saranno approfondite «anche le modalità di comunicazione al pubblico dei prezzi dei biglietti aerei e delle loro diverse componenti».

Le denunce

Dalla Sardegna sono arrivati all’Authority almeno due esposti negli ultimi mesi. Ad agosto è stato l’assessorato ai Trasporti a segnalare i prezzi fuori controllo, in quel caso sulla rotta Olbia-Roma. Le tariffe per un volo di sola andata avevano superato i 400 euro. Pochi giorni fa è stata l’Adiconsum ad alzare la voce: i prezzi dei biglietti durante le festività già sfiorano quel record.

«Auspichiamo che l’autorità garante della concorrenza e del mercato faccia luce sulle politiche di prezzo e di profitto praticate dalle compagnie aeree che oltre a essere fuori mercato rappresentano un grave danno per l’economia dell’Isola e per tutto il sistema Sardegna», commenta l’assessore Moro, «l’intervento del Garante dimostra inoltre quanto le polemiche che ciclicamente vengono riproposte riguardo a una scarsa attenzione o a presunte responsabilità della Regione in queste dinamiche distorsive del mercato lesive del diritto dei sardi alla mobilità siano strumentali e pretestuose, oltre che inutili per migliorare l’efficacia e la competitività del trasporto aereo nell’interesse dei cittadini e delle imprese dell’Isola». L’Adiconsum sollecita una «procedura d’urgenza» per bloccare l’algoritmo.

Esultano le altre associazioni. Dal Codacons, che dieci giorni fa aveva diffuso un report con i prezzi dei collegamenti con Sardegna e Sicilia, ad Assoutenti, che ora chiede «misure davvero efficaci a tutela degli italiani che si spostano in aereo».

I poteri

Ma cosa potrà fare l’Antitrust? In base al decreto Asset può «imporre alle imprese misure comportamentali o strutturali per eliminare le distorsioni della concorrenza». Non si sa ancora fin dove si potrà spingere: l’ipotesi è che possano essere imposti limiti al campo d’azione dell’algoritmo. Poi resta sullo sfondo il potere sanzionatorio. Se le compagnie non dovessero rispettare le prescrizioni, potrebbero andare incontro a una «sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato». L’Authority poi potrà «raccomandare le iniziative legislative». Il vero nodo riguarda i tempi: l’ultima inchiesta simile è stata aperta a dicembre dello scorso anno a proposito del caro-voli in Sicilia. E non è ancora arrivata a una conclusione.

