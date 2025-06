Tariffe e scadenze, la Tari non cambia 

Tariffe invariate e scadenza delle sei rate confermata: sono i dati essenziali del ruolo relativo alla Tari emesso dal servizio finanziario e tributi del Comune di Serramanna. Con l’aggiornamento del Pef (Piano finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2024-2025, approvato a giugno del 2024 in Consiglio comunale, l’applicazione della Tari per l’anno in corso è stata una formalità.

«Non ci sono aumenti, il Piano finanziario pluriennale, approvato in Consiglio nel 2024, è una conferma rispetto allo scorso anno e restano invariate anche le rate, sei, con scadenza da luglio a dicembre», annotta il sindaco Gabriele Littera. Da qui l’approvazione, da parte del servizio finanziario e tributi, del ruolo principale della Tari per l’anno 2025, composto da 3.848 articoli (le utenze, domestiche e non, chiamate a pagare la tassa) e articolato in diversi importi: un milione e 326 euro di tassa rifiuti, 66.314 euro relativo al tributo provinciale (confermato al 5 per cento) per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Nel ruolo Tari e nelle bollette a carico di cittadini e imprese, anche ulteriori 29.150 euro, che riguardano le componenti perequative unitarie stabilite da Arera per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (0,10 euro per utenza per anno), per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (1,50 euro per utenza per anno) e per la copertura del cosiddetto bonus sociale rifiuti spettante agli indigenti: pari a 6 euro per utenza per anno. ( ig. pil. )

