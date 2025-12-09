VaiOnline
Elmas.
10 dicembre 2025 alle 00:25

Tariffe diversificate al mercato civico 

La Giunta comunale di Elmas ha approvato le tariffe giornaliere e settimanali per l’uso dei box sfitti del mercato civico di via del Pino Solitario. Le concessioni provvisorie – per esempio nel caso degli stand usati per la promozione di prodotti o iniziative di beneficenza – sono sempre più richieste e garantiscono entrate sempre più alte all’amministrazione. Per questo è stato deciso di modificare le tabelle con l’introduzione di nuove tariffe dedicate proprio a questo ti po di richieste: da un minimo di 27 euro giornalieri per i box 9, 10 e 11 a un massimo di 37 euro per il box 15, e da un minimo di 85 euro mensili a un massimo di 120 euro.

L’ultimo aggiornamento delle tariffe del mercato al coperto risalgono al dicembre del 2005. L’amministrazione comunale ha riconfermato il canone anche per il 2026: gli importi del canone annuo oscillano da un minimo di 2mila per i box 9 e 11 a un massimo di 3mila per il box 15. ( sa. sa. )

