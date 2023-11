Tari, un’evasione da 60 milioni 

Come sempre dipende da dove si punta la lente di ingrandimento: il barometro della Tari a Cagliari indica una sistema che viaggia a due velocità. La buona notizia è che negli ultimi quattro anni, dal 2019 a oggi, sono stati “scovati” ben diecimila nuovi utenti: cioè diecimila contribuenti cagliaritani, fino a ieri completamente sconosciuti all’amministrazione, che non pagavano la Tassa sui rifiuti (e chissà come li smaltivano). Evasori, quindi. Quella meno buona invece è che in città continua a vivere uno zoccolo duro che la Tari non la paga: non esclusivamente evasori stavolta, ci sono anche loro sì, nel senso di furbi che pur avendo disponibilità a pagare preferiscono non farlo. Ma in questo caso ci sono anche persone “fragili” economicamente, colpite dalla crisi, che proprio non ce la fanno. I numeri: dal 2015 a oggi, (fonte ufficio Tributi Comune di Cagliari) l’indice di morosità della Tari in città è schizzato alle stelle: negli ultimi otto anni il Comune avrebbe dovuto incassare 60 milioni di euro dalle bollette Tari spedite a casa dei cagliaritani, risorse che per esigenze tecniche di bilancio vengono destinate a un fondo particolare sui crediti che le amministrazioni ritengono di non riuscire a riscuotere e che si chiama “fondo di dubbia esigibilità”.

Fenomeno fisiologico

«La morosità della Tari è un fenomeno “fisiologico” di tutte le amministrazioni», premette Raffaele Onnis, presidente della Commissione Igiene del suolo che martedì ha analizzato i dati diffusi dal dirigente dell’Ufficio Tributi Giovanni Ena. «A Cagliari è cresciuta esponenzialmente fino al 2019, passando da 16 milioni del 2015 a oltre 53,5 nel 2018. Negli ultimi quattro anni è cresciuta ancora, naturalmente, ma di “appena” sette milioni di euro», aggiunge. «A differenza delle nuove utenze emerse, la morosità prima o poi è un fenomeno che diminuisce. Perché trattandosi di persone conosciute all’ufficio Tributi, prima o poi pagheranno», aggiunge. «Non è così», replica Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Consiglio e componente di minoranza della commissione Igiene del Suolo. «I soldi che finiscono in quel fondo sono di contribuenti che non hanno mai pagato e che sarà difficile recuperare. Lo dico da anni, da quando alla guida della città c’eravamo noi: bisogna lavorare per aggredire quel fondo, ma per farlo serve aumentare il numero dei dipendenti dell’Ufficio. Anche perché», aggiunge, «se si riesce a far pagare i morosi, con quei fondi il Comune può permettere alle famiglie economicamente più fragili lo sgravio della Tari». Tradotto: costringere a pagare chi può per aiutare chi non può.

Gli evasori

L’amministrazione festeggia i diecimila contribuenti che trovati negli ultimi anni. «La scoperta di questo piccolo mondo sommerso, grazie al lavoro quasi di intelligence degli uffici, non ha solo effetti sul piano della legalità, vale la pena ricordare che il servizio Tari si regge sui tributi pagati dai contribuenti, ma anche sul valore delle tariffe che infatti, anche a grazie alla scoperta di questo sommerso, quest’anno sono rimaste pressoché identiche rispetto al 2022, e per il decoro urbano. Chi prima non pagava, si liberava dei rifiuti in maniera occulta: in questo modo anche il fenomeno degli abbandoni è notevolmente diminuito», dice ancora Raffaele Onnis. Di avviso diverso Fabrizio Marcello: «È il sistema del porta a porta, a regime dal 2019, che attraverso il censimento ha fatto emergere le utenze nascoste. Bisogna stanare chi non paga ma per farlo bisogna incrementare il numero dei dipendenti degli uffici». ( ma. mad. )

