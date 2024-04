«Tari, un salasso per le famiglie numerose» 

Gestione “autonoma” del servizio di raccolta dei rifiuti, tariffe Tari lievitate per le famiglie più numerose e ad Arborea è polemica. Preoccupazione fra chi si ritrova bollettini salati «ad esempio in una famiglia con 5 componenti si passa dai 235 euro del 2022 ai 315 nel 2023» sottolinea la minoranza. L’assessora all’Ambiente Antonella Cenghialta assicura che «si cercherà di rivedere al ribasso le tariffe e valutare eventuali sgravi ma dobbiamo dobbiamo fare i conti con le risorse».

Le criticità

Il problema è emerso qualche settimana fa quando sono arrivati i primi bollettini. Aumenti anche di 75 euro per le famiglie con 4 componenti, di 64 per quelle con 6 e di quasi 80 per nuclei con 5 persone. In un ordine del giorno i consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras sostengono che «gli aumenti sono dovuti al mancato impiego del contributo ambientale del Consorzio industriale e di quello di Fieragricola per complessivi 49mila euro». I consiglieri puntano il dito sulla scarsa trasparenza in sede di presentazione del Pef e delle tariffe Tari 2023 «avremmo potuto fare scelte diverse».

La replica

L’assessora Cenghialta chiarisce subito che il contributo di 110mila euro del Consorzio e quello di Fieragricola sono stati utilizzati. «Il servizio però è aumentato perché le tariffe 2023 sono state calcolate con il nuovo Metodo tariffario rifiuti (Mtr2) che prevede un’incidenza minore della tariffa fissa a favore di quella variabile – spiega – Il principio è che paga di più chi produce i rifiuti». Ed ecco perché le famiglie con più componenti si ritrovano gli aumenti. L’assessora evidenzia inoltre che si è cercato di andare incontro alle utenze non domestiche: «Le nostre aziende avevano tariffe più alte rispetto ad altri Comuni e, visto che veniamo da anni difficili, abbiamo ritoccato le percentuali». Inoltre il costo del servizio è cresciuto anche per l’adeguamento Istat (circa 60mila euro) e «ha inciso l’incremento da parte del Consorzio industriale: per lo smaltimento del secco si è passati da 184mila euro nel 2022 a 292mila euro nel 2023, per l’umido da 97mila a 110mila». Poi c’è stato un ribasso ma i costi sono comunque aumentati. Con la gestione autonoma (fuori dall’Unione del Terralbese) e il nuovo appalto entro l'estate ci saranno novità per un servizio migliore. «Cercheremo di trovare soluzioni per le tariffe ma la coperta è solo una – spiega –se decidiamo di utilizzare tutti i contributi per gli sgravi, saremmo costretti a rinunciare ad altri servizi come la cura dei parchi».

