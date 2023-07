Tari, un esercito di 1400 evasori 

L’auspicio è incamerare tutti i 677 mila euro sommersi. Ma in Comune confidano di recuperare almeno una parte dei tributi Tari del 2018 dribblati da 1.451 contribuenti, che di fatto, al netto delle motivazioni, hanno omesso di pagare. Oltre mezzo milione di euro che si aggiunge a tutto il resto dei tributi evasi e che contribuisce ad appesantire la situazione finanziaria dell’ente di via Garibaldi. Sono cifre illustrate nell’elenco degli accertamenti approvato dalla trincea comunale, da anni impegnata su questo fronte. In estrema sintesi: tanti soldi. Cifre che per il Comune, sorvegliato a vista dalla Corte dei conti per i precari equilibri finanziari, significano fare la differenza, ad esempio tra poter fare o non poter fare un’opera pubblica.

Assunzioni bloccate

Il cartellino giallo sventolato dalla Corte dei conti imprigiona anche i migliori auspici. I giudici hanno raccomandato spese parsimoniose, congelando (per ora) eventuali assunzioni di cui l’ente ha necessità per rimpolpare l’organico sguarnito. Come nel caso dell’area vigilanza, passata in dieci anni da 13 a 5 unità operative. «Abbiamo incontrato il sindaco Ladu - spiega Antonio Mura, delegato Cisl per la Funzione pubblica - e ci ha riferito di un’attività di analisi in corso del bilancio per valutare eventuali procedure di assunzione». Giusto perché di denari ce ne sono pochi, in Comune fanno di necessità virtù per rianimare le aree organizzative: negli ultimi giorni il sindaco ha mischiato le carte effettuando alcuni trasferimenti di personale tra i vari settori.

A caccia di soldi

Le risorse latitano ed è anche per questo che sul fronte evasione dei tributi l’ente ha deciso di non arretrare di un centimetro. Il buco in bilancio sfiora i 9 milioni di euro e, come accade nei rapporti con le banche, è doveroso far rientrare il passivo per riuscire a riequilibrare i conti. Intanto, sempre sul versante rifiuti, gli agenti della polizia locale hanno proseguito anche ieri con la caccia ai trasgressori del sacchetto selvaggio. Accanto all’isola ecologica di via San Gemiliano sono stati rinvenuti anche rifiuti speciali, fra cui rotoli di guaina e taniche di gomma liquida. Come accaduto mercoledì scorso, gli agenti hanno scovato elementi riconducibili ai responsabili dell’abbandono della spazzatura. Sono in arrivo altre sanzioni, dopo le due da 400 euro spiccate nei giorni scorsi con destinatari altrettanti residenti.