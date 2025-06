Tari, un aumento tra le polemiche 

Le tariffe Tari del 2025 a Carbonia aumenteranno di poco e saranno in parte calmierate, ma accendono comunque il dibattito in Consiglio comunale.

Le quote

Nell’ultima seduta dell’assemblea civica sono state approvate le tariffe per l’anno in corso che saranno calmierate con un intervento dell’amministrazione comunale pari a 340 mila euro provenienti dall’avanzo di amministrazione e dalla lotta all’evasione Tari. Nello specifico per le utenze domestiche con il nucleo di un componente vi sarà una parte fissa di 1,04 euro a metro quadro più una variabile di 103,02 euro. Per le famiglie con 2 componenti la parte fissa a metro quadro sarà di 1,20 euro a mq più una variabile di 206,03, mentre per quelle con tre componenti si arriva a una parte fissa di 1,31m euro a mq e la variabile di 257,54 euro. Con il salire del numero dei componenti del nucleo abitativo aumentano le tariffe: per 4 la parte fissa è di 1,40 euro a mq e la variabile 334,81 euro, per 5 unità la parte fissa è di 1,41 euro a mq e la variabile di 412,07 euro. Infine per le abitazioni con 6 o più unità la parte fissa è di 1,36 a mq e la variabile è di 476,45. Per fare un esempio una famiglia di quattro componenti che vive in una casa di 130 mq dovrebbe affrontare un tributo comunale pari a 516 euro. Per le utenze non domestiche le tariffe variano in base all’attività. Per fare due esempi un bar ha una parte fissa pari a 4,27 a mq più una variabile di 8,29 euro a mq mentre una autofficina ha una parte fissa di 2,30 euro a mq e una variabile di 4,46 euro a mq. Quindi un bar di 100 mq dovrebbe trovarsi a fronteggiare un tributo comunale oltre i 1.250 euro.

Gli aiuti

«Per ottenere questi risultati – afferma il sindaco Pietro Morittu – abbiamo deciso di investire 240.209 euro più 100 mila euro da devolvere alle famiglie indigenti. È un risultato importante anche se si considera la lotta all’evasione in campo. Rimane il problema posto anche dall’Anci degli aumenti previsti dal Governo». La consigliera di minoranza ed esponente di Fratelli d’Italia, Daniela Garau non la pensa allo stesso modo e ha discusso con il sindaco in merito alle politiche poste in essere dal Governo regionale piuttosto che da quello nazionale. Riferendosi direttamente alla situazione comunale la Garau afferma: «Rispetto all’anno scorso si usano 240 mila euro che non sono sufficienti a compensare del tutto gli aumenti reali, pari a quelli dell’anno scorso, mentre nel 2024 per gli indigenti c’erano 200 mila euro, ovvero il doppio di quest’anno e non erano stati sufficienti a coprire tutte le domande pervenute».

