Tari, tariffe meno care per le famiglie 

Alta tensione in Consiglio comunale a Monserrato per l’approvazione delle tariffe Tari e del Piano economico finanziario. Acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione, con il presidente dell’aula Ignazio Tidu costretto a sospendere più volte i lavori.

Le nuove tariffe

Alla fine però sono passate le proposte della Giunta che ha illustrato i risultati ottenuti sul fronte della raccolta dei rifiuti. Per l’83% delle utenze domestiche, la prossima bolletta Tari vedrà una diminuzione dell’importo. Percorso inverso per il restante 17%, che vedrà aumenti fino al 10% rispetto all’anno precedente. Il Pef 2024-2025 invece, con un costo lordo di 3,64 milioni di euro, presenta un incremento di circa 9 mila euro rispetto al precedente. La città ha risposto all’adozione della tariffa puntuale: il secco tra il 2023 e il 2024 è passato da un costo di 239 mila euro a 193 mila. Aumentano invece lievemente le bollette per le attività commerciali: su 514 intestatari, 454 registreranno aumenti tra 1 e 2 euro al mese.

Il primo cittadino

Il sindaco Tomaso Locci parla di grande risultato. «Su 8528 utenze domestiche, 7620 avranno una riduzione. Su 100 metri quadri, parliamo di 5 euro in meno per nuclei tra uno e tre occupanti, 7 euro per quattro persone e 9 euro per cinque persone. L’aumento per i rimanenti sarà tra 1 e 10 euro al mese, cifre irrisorie rispetto agli aumenti che tutte le città stanno subendo», dice Locci. «Manteniamo salve le agevolazioni per giovani coppie e nuove attività commerciali e veniamo incontro a famiglie numerose e con Isee basso. L'ecocentro ci permetterà di abbassare ulteriormente le tariffe» .

Il regolamento

Ratificate anche diverse modifiche al regolamento, per correggere il tiro sulle questioni che avevano generato maggiori perplessità. In particolare, il punto relativo alla determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche, in precedenza considerato quello risultante al 1° gennaio, mentre ora la rideterminazione sarà fatta ogni sei mesi. «Lavoriamo per arrivare in futuro a conteggi bimensili», le parole di Ramona Perra, presidente della commissione Bilancio, che su un’altra modifica, l’aumento da quattro a sei rate per il pagamento del tributo, aggiunge: «Si è data importanza ai cittadini, la modifica darà loro grosso respiro». Stabilita anche la data fissa del 31 marzo per la presentazione dell’Isee per le agevolazioni.

Bordate dall’opposizione

La minoranza ha votato contro tutte le delibere. «Il sindaco nega l’evidenza: la Tari è aumentata mediamente del 30% negli ultimi cinque anni», il concetto ribadito dalla coalizione formata da Andrea Zucca, Valentina Picciau, Franca Cicotto, Efisio Sanna e Massimiliano Cao. «Ciò a causa di un aumento ingiustificato del costo dell’appalto, che non premia i cittadini virtuosi e non ha portato migliori servizi». I Riformatori Alberto Corda e Andrea Massidda spiegano il voto contrario parlando di «scelte adottate dalla maggioranza in totale autonomia, senza condivisione con l’assemblea comunale. Monserrato è disorganizzata, sempre più costosa e con meno servizi».

