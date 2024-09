Tari su del 30 per cento, polemica in Consiglio 

Mazzata in arrivo per le famiglie e per le imprese locali con l’odiata tassa dei rifiuti, ma scoppia la polemica tra maggioranza e minoranza sulle responsabilità dei rincari a 100 giorni dall’insediamento della nuova amministrazione.

I bollettini

«Come Comune di San Gavino Monreale – spiega il sindaco Stefano Altea in un post sulla pagina social dell’ente – informiamo tutti i cittadini che nei prossimi giorni saranno recapitati i bollettini Tari relativi all’anno 2024. Si ricorda che è previsto un aumento di circa il 30 per cento degli importi rispetto all’anno precedente. Questo incremento è frutto di una decisione già deliberata nel Consiglio comunale del 23 aprile 2024, durante l’approvazione delle nuove tariffe. Siamo pienamente consapevoli del disagio che questo aggravio economico può comportare per molte famiglie e attività. Per questo l’amministrazione comunale sta lavorando con impegno per individuare soluzioni che consentano di ridurre le tariffe nei prossimi anni, cercando di ottimizzare il servizio e migliorare la gestione dei costi».

La polemica

Ma il consigliere di minoranza Nicola Ennas, vicesindaco negli ultimi 10 anni, è molto critico sulle modalità di comunicazione della nuova maggioranza sui rincari della Tari: «In pratica nel dare l’informazione ai cittadini non si spiega niente, né della Tari e neppure di che cosa l’amministrazione attuale stia facendo per risolvere il problema urgente degli ingombranti. – dice – L’unico risultato visibile è la contrapposizione tra sostenitori, certi commenti sui social sono davvero borderline e inaspettati. E il dibattito fosse affrontato e argomentato con informazioni complete prenderebbe un’altra piega. Tutte le amministrazioni che hanno preceduto quella attuale hanno affrontato problemi, trovato soluzioni urgenti e fatto scelte responsabili. Non penso che tutti abbiano perso la memoria sulle emergenze affrontate e risolte da chi ha governato in precedenza. Il sindaco e l’assessore all’Ambiente si sono limitati a parlare piuttosto che agire, scaricando responsabilità su chi li ha preceduti senza assumersi quelle che competono loro proprio adesso».

La replica

Ma il sindaco Stefano Altea replica alle accuse: «Le tariffe sono state deliberate dal Consiglio comunale ad aprile e diventa paradossale attribuire responsabilità all’amministrazione attuale sul costo di questo servizio. La nostra amministrazione è al lavoro per migliorare il servizio facendo leva sul contratto in essere con la nuova ditta che si è aggiudicata l’appalto 2 anni fa e per i prossimi 7 svolgerà questo incarico.L’appalto è dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” e le criticità emerse sono oggetto di studio e elaborazione di strategie condivise con i 6 Comuni dell’Unione. Anche di recente c’è stata una riunione con tutti gli attori del servizio rifiuti per trovare le soluzioni migliori per risolvere le criticità che indubbiamente esistono».

