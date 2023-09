Tari, stangata per i contribuenti 

La tanto temuta bolletta Tari è arrivata e i ritocchi ci sono davvero: in media 10-15 euro a famiglia. Pochi? Molti? Per chi deve sostenere un’infinità di altre spese, è una stangatina benché il Comune, come annunciato, abbia fatto di tutto per bloccare la crescita smisurata del tributo che si deve in parte alle spese cresciute in parte agli adeguamenti Istat. Ma siccome la bolletta per la nettezza urbana era aumentata mediamente di un’altra decina di euro anche per l’annualità 2022, di fatto le famiglie di Carbonia si trovano a sborsare nel biennio 22-23 circa 25 euro in più.

Le proteste

In attesa del nuovo appalto, allo studio da oltre sette mesi grazie a una equipe specializzata, fa fede il vecchio che costa adesso oltre 5 milioni l’anno e che vanno “garantiti” interamente con le bollette dei cittadini. Rincarate. «Nel mio caso – commenta Marina Lussu, pensionata - si tratta di quattordici euro in più che possono sembrare poco ma ho una pensione sociale, l’anno scorso l’aumento era stato di nove euro, e la casa è sempre la stessa, idem i residenti: possibile che scattino solo e sempre aumenti?». Le osservazioni riguardano anche il servizio: «Non è impeccabile – contesta Filomena Canè, altra pensionata – con ritiri porta a porta che talvolta saltano ed è successo soprattutto in estate e in periferia». Circostanza che alcune settimane fa ha indotto il Comune a istituire la figura del Dec, professionista incaricato di ricevere tutte le segnalazioni e girarle all’azienda che si occupa del servizio: è già all’opera da diversi giorni.

Contestazioni

Ma le bollette Tari non soddisfano per una serie di motivazioni nemmeno l’Adiconsum: «Intanto – argomenta il segretario Giancarlo Cancedda – perché a fronte di un rincaro minimo o notevole che sia, ci sono giorni in cui la qualità del servizio è discutibile, poi nonostante avessimo avvisato che il 30 settembre scade il pagamento del canone dei passi carrai 2018, ecco che puntualmente anche la prima rata Tari scade il 30 settembre». Per l’Associazione dei consumatori il fatto che il fatto che la prima data di scadenza non sia perentoria (si può pagare la Tari tutta insieme alla quarta rata a marzo 2024), cambia ben poco: «A centinaia di contribuenti, soprattutto gli anziani, questo dettaglio sfugge regolarmente, inoltre non troviamo giusto che non si paghi più, come avveniva un tempo, con i modelli F24 che erano gratis». Che stessero per arrivare bollette Tari più salate lo sapeva bene pure il Comune: «E per fortuna – analizza l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – abbiamo limitato fortemente gli aumenti usando 310 mila euro di avanzo di amministrazione altrimenti i ritocchi sarebbero schizzati di 40-50 euro: l’inflazione, gli adeguamenti Istat, i costi di conferimento in discarica sono voci che hanno determinato gli aumenti ma l’obiettivo della prossima Tari è migliorare servizio: stiamo ancora gestendo un appalto nato nel 2014».

