Tari, spunta l’ipotesi di una riduzione 

Nove milioni in tre anni: tre, subito per il 2025, poi altrettanti per il 2026 e per il 2027. Soldi che la Regione, con un emendamento alla Finanziaria, butta ora dentro le casse del Comune come “contributo” per il costo che Cagliari paga per i rifiuti. Un successo politico di Massimo Zedda e della sua Giunta: in più di un’occasione, infatti, da quando si è insediato lo scorso luglio, il sindaco ha ribadito la necessità che la Regione riconoscesse a Cagliari quel ruolo «unico» nella raccolta dei rifiuti. Ovvero, gestire (e pagare) un servizio tarato non solo sui residenti ma su una quantità di persone molto superiore (quasi il doppio) che ogni giorno in città arriva per studiare, lavorare, curarsi, oltre che per tutti gli altri servizi (non solo turistici): persone che producono rifiuti. «Si tratta di un risultato importante che nasce da un lavoro congiunto fra Cagliari e Regione, a conferma di una sinergia istituzionale per la quale ho lavorato accanto al sindaco, nella sua veste di delegato Anci all'Ambiente. Sono risorse che la Regione riconosce in virtù del fatto che Cagliari assolve a un ruolo speciale nella raccolta dei rifiuti, che nessun altro centro dell’Isola ha», spiega l’assessora all’Ecologia Urbana Luisa Giua Marassi. «Nessun privilegio, dunque, ma il giusto contributo a una funzione pubblica essenziale che il capoluogo svolge nei confronti di tutti i cittadini che ogni giorno arrivano a Cagliari per usufruire dei servizi che la città offre», aggiunge.

La Tari

L’obiettivo dell’amministrazione, adesso, è utilizzare questi soldi per provare ad abbassare la Tari o, quanto meno, per non alzarla. Ma bisogna fare i conti. «Su questa possibilità l’amministrazione sta lavorando sin dal suo insediamento e in particolare nell’ultimo periodo, grazie all’impegno ininterrotto del servizio Tributi e del servizio Igiene», sottolinea l’assessora Giua Marassi. «Entro il 30 aprile sarà approvato il nuovo regolamento sulle tariffe» che, inevitabilmente, terrà conto di queste nuove risorse, «il cui stanziamento è dipeso da un’istruttoria attenta e ragionata». Sull’abbassamento della Tari ci spera l’amministrazione che, al netto delle sacche di inciviltà, ha sempre riconosciuto come i cagliaritani facciano bene la differenziata; ma ci sperano gli stessi cittadini che pur essendo virtuosi continuano a pagare una Tari elevata. Cagliari ha livelli di differenziata altissimi, il 76,5%, è una delle due città capoluogo migliori in Italia ma paga una Tari che è tra le più alte. Questo perché il costo del servizio (ritiro, spazzamento, lavaggio, contrasto all’abbandono, svuotamento dei cestini, etc.) non è tarato solo sui rifiuti che producono i residenti ma su quelli prodotti da un bacino di utenti molto più grande e che vale, più o meno, 100mila persone in più ogni giorno.

I conti

Da Villa Devoto arriva dunque un pacchetto di nove milioni che rappresenta la base per poter studiare la diminuzione della Tari. «Lavoriamo da mesi alla strutturazione della nuova tariffa con un obiettivo: fare tutto il possibile per contenere la Tari», sottolinea l’assessora. E poi conclude: «Fin da quando siamo arrivati alla guida della città abbiamo lavorato per individuare modalità, strumenti e risorse per abbassare la Tari». Forse è la volta buona.

RIPRODUZIONE RISERVATA