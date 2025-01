Tari sospesa (per ora) per chi è beneficiario degli sgravi 

Chi ha presentato domanda di sgravio per la Tari e sta aspettando la rideterminazione della tariffa non dovrà pagare con i bollettini già ricevuti. L’indicazione arriva direttamente dal Comune, al culmine di settimane di incertezza diffusa e conseguente ai risultati del bando indetto per sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento della tassa sulla nettezza urbana. Le domande erano state circa 1,600 e oltre la metà sono state considerate idonee a ottenere lo sgravio. Le cartelle erano già state inviate circa 4 mesi fa.

Ma il tempo passa, due rate sono già scadute e c’è chi le ha già pagate. In molti si chiedono quando arriveranno a casa i nuovi bollettini: «Il procedimento è in corso – spiega il sindaco Pietro Morittu – tutto verrà reso noto assieme al modo in cui versare le somme residue da pagare: invitiamo i beneficiari a rimanere in attesa delle istruzioni e a non effettuare alcun pagamento». Ma c’è chi ha già pagato tutto o in parte: intanto chi non ha inoltrato alcuna domanda di sgravio, ma in alcuni casi anche chi l’ha presentata e, in base al numero di protocollo, ha scoperto di risultare beneficiario: «Come già accaduto in passato, a seconda dei calcoli – precisa il primo cittadino – si andrà a scomputo della quota versata in eccesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA