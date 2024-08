Tari, scovati cinquecento evasori 

Con pazienza ma alla fine i furbi e gli smemorati della Tari emergono: il Comune ha scoperto circa 500 casi fra evasori ed elusori del tributo relativo al servizio di nettezza urbana. E potrebbe incamerare una somma quanto meno di 500-600 mila euro.

I controlli

Da molto tempo questa (e le precedenti amministrazioni) sostenevano dati alla mano che era stata superata la percentuale fisiologica di quanti, famiglie o partite Iva, non pagavano il dovuto per niente (trattasi di evasori) o lo pagavano solo in parte (elusori).

È ancora aggregato il dato fornito dagli uffici, che in questi mesi hanno condotto un lavoro puntiglioso incrociando gli elementi di varie banche dati (anagrafe, catasto, stato civile), ma la fotografia che ne emerge rispecchia quanto dichiarato da anni: manca all’appello circa (talora un po’ di più) il venti per cento del tributo. Si è arrivati a 800 mila euro l’anno a fronte di una spesa di quasi 5 milioni.

«E siamo solo all’inizio – sottolinea il sindaco Pietro Morittu – realistico ritenere che almeno mezzo milione di euro lo recuperiamo ed è un toccasana per le casse del Comune ma anche per i cittadini, considerati gli aumenti di varia natura previsti che abbiamo in parte contrastato con un fondo di 200 mila euro per i redditi bassi».

I dati

In merito alle 500 posizioni irregolari emerse, al momento si ritiene che due terzi si riferiscano a singoleutenze non commerciali. «C’è chi era totalmente sconosciuto agli uffici – sottolinea l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – c’è chi per anni ha dichiarato nucleo familiari più snelli rispetto alla composizione effettiva o ha dichiarato di abitare in alloggi più piccoli di quanto fosse nella realtà». Le singole posizioni dunque non sono tutte uguali: i fantasmi della Tari, cioè gli evasori totali, dovranno pagare da adesso in poi e almeno altri cinque anni di arretrati (dunque si profilano magari somme importanti di migliaia di euro). Per gli elusori, invece, si tratta magari di corrispondere la differenza fra quanto già pagato e l’integrazione. Un terzo delle posizioni irregolari si riferisce ad aziende, ditte, società: «Il guaio – fa notare il sindaco – quando si è di fronte ad attività che hanno chiuso da tempo, magari erano già morose, ma abbiamo il dovere e la necessità di recuperare il pregresso: gli accertamenti intensi in corso da tre anni stanno dando ottimi risultati e andremo a ridisegnare lo scenario contributivo della città in quota Tari in vista del prossimo appalto segnato dalla crescita dell’inflazione e dall’aumento dei costi vivi». In quest’ottica il contrasto all’evasione è un fattore cardinale.

