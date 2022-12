Tari, sconto del 10 per cento 

«Si è riusciti a confermare una abbassamento del 10 per cento, nonostante l’aumento dell’inflazione legata anche ai costi per lo smaltimento dei rifiuti e a quelli per l’appalto dei servizi preposti - spiega il primo cittadino Mauro Usai - È un risultato importante anche in considerazione del fatto che gli stessi servizi sono stati mantenuti. Non c’è stata la necessita di apportare alcun taglio».

Nella cittadina mineraria il costo della Tari è in graduale e costante diminuzione da cinque anni. Così, se nel 2018 un nucleo familiare di 4 unità doveva far fronte ad una spesa pari a 448 euro, ad oggi il versamento sarà di 371, un risparmio di 77 euro. Con le stesse modalità di calcolo, per un solo occupante, si è passati dai 223 euro del 2018 ai 174 del 2022. La riduzione per i contribuenti risulta ancora più marcata nel caso di 5 occupanti: 87 euro in meno rispetto al 2018 (da 520 a 433 euro).

Lo sgravio di quasi 200 mila euro dovuto all’alta percentuale di conferimento del secco, la lotta all’evasione tributaria e la rimodulazione ed economizzazione dei costi sulla manutenzione del verde pubblico. Questi i fattori che permettono al Comune d’Iglesias di poter ridurre del 10 per cento la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

Gli sconti

Il risultato

Per il sindaco, preziosa è stata la lotta all’evasione tributaria, che ha permesso di recuperare delle risorse che in passato andavano perdute: «Quasi tutte le utenze ora sono tracciabili. - continua Usai - È risultato essere determinante avere il maggior numero di contribuenti». Nel 2021 la città d’Iglesias è stato il Comune in Sardegna sopra i 25 mila abitanti, maggiormente virtuoso rispetto al conferimento del secco: «Una percentuale dell’81 percento utile per ottenere un ulteriore recupero tributario in programmazione di quasi 200 mila euro», dice l’assessore all’Ambiente Francesco Melis che, sulle ragioni dell’abbassamento della tariffa, afferma siano state essenziali oltre alla politica di lotta all’evasione e alla rimodulazione dei costi del verde pubblico, anche le sanzioni (150 in 5 anni) combinate ai trasgressori e l’installazione ed il conseguente utilizzo, delle isole ecologiche nelle cosiddette “case sparse”: «Hanno ridotto il fenomeno delle discariche abusive. - continua - Credo di non poter essere smentito nell’affermare che Iglesias sia tra i Comuni sopra i 25 mila abitanti, con la tassa sui rifiuti più bassa in territorio nazionale».

