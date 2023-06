Tari, sconti dal 12 al 7 per cento 

Sconti in bolletta dal 12 al 7 per cento, più un’ulteriore riduzione del 3 per cento per chi paga in un’unica rata. Via libera alle agevolazioni riservate ai cittadini diligenti e virtuosi che da anni versano regolarmente la Tari, di fatto premiati dal Comune con riduzioni sul tributo da pagare. Una novità annunciata da tempo e concretizzata con il via libera della Giunta che ha definito i criteri sulla ripartizione degli sconti per il 2023.

Mezzo milione

Tutto grazie al mezzo milione di euro messo a disposizione dal Comune, un tesoretto ricavato dall’avanzo di amministrazione calcolato dopo l’approvazione del rendiconto in Consiglio comunale. «I nostri uffici hanno lavorato alacremente per reperire le risorse necessarie ad introdurre questa misura importante, che mira ad instaurare un clima di fiducia e cooperazione con i contribuenti», spiega il sindaco Graziano Milia. «Un provvedimento che rappresenta una novità assoluta e che speriamo di poter confermare anche per le annualità successive, rendendolo strutturale. La nostra», prosegue, «vuole essere un’amministrazione amica del cittadino, vicina alle esigenze di chi si comporta responsabilmente nei confronti della collettività. Contestualmente proseguirà l’opera di controllo finalizzata a convincere chi ancora non lo ha fatto a regolarizzarsi».

Chi li avrà

Requisito essenziale per avere diritto allo sconto - come risulta nel documento deliberato dalla Giunta - è l’iscrizione alla banca dati Tari da almeno tre anni. Non solo: è necessario aver ritirato i nuovi mastelli per la raccolta differenziata - nella sede di De Vizia - entro lo scorso 30 maggio, ed essere in regola con il pagamento del tributo comunale negli ultimi cinque anni. Tre gli scaglioni decisi nella delibera approvata dall’esecutivo di via Porcu: si va dal 12 per cento applicato d’ufficio per i cittadini che risultano regolari dal 2018, il 9 per cento per i virtuosi dal 2019, il 7 per cento se si considera il 2020 come anno d’imposta di riferimento. Con un’ulteriore detrazione prevista, del 3 per cento, nel caso si paghi la tassa sui rifiuti in un’unica soluzione, il 29 settembre. In questo caso la premialità non sarà automatica, ma verrà applicata dall’ufficio a seguito della richiesta di domiciliazione bancaria con addebito del tributo direttamente sul proprio conto. Tutte agevolazioni che - come viene sottolineato nella delibera - riguardano sia le utenze domestiche che quelle commerciali.

