Tari, sconti a chi paga puntualmente 

Mezzo milione per premiare i cittadini virtuosi della Tari, che avranno diritto a sconti in bolletta dopo anni di pagamenti regolari della tassa sui rifiuti. Ma anche risorse per proseguire con il piano dei nuovi asfalti - nel centro abitato così come nel litorale - e per manutenzioni nelle scuole cittadine. Via libera alla maxi variazione di bilancio che ripartisce l’avanzo di amministrazione: un tesoretto di 9 milioni e mezzo spalmato fra opere pubbliche, turismo, sport, servizi sociali e cultura. Con una parte dei fondi investiti per la realizzazione della nuova strada di collegamento fra Quartello e Pitz’e Serra, e la riqualificazione della sala Pira, chiusa e devastata da anni dai vandali.

Il tesoretto abbatte la Tari

Il documento finanziario è stato approvato ieri dall’esecutivo di via Porcu. Un lungo elenco di interventi e iniziative per un totale di 9 milioni e mezzo, gli altri 2 milioni circa di avanzo vengono invece tenuti da parte dall’amministrazione comunale per eventuali urgenze. «In molti casi si tratta della prosecuzione di opere iniziate lo scorso anno», spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna, «ma ci sono anche diversi cofinanziamenti, questo significa che siamo riusciti a portare a casa risorse importanti erogate da altri enti».

Fra le novità ci sono i fondi destinati alle premialità sulla Tari di quest’anno: 500mila euro per alleggerire la tassa a quei quartesi diligenti che da anni rispettano le scadenze dei pagamenti. «Ora gli uffici pianificheranno modalità e tempi per concretizzare la premialità», spiega Sanna. «Un’iniziativa voluta dal sindaco, e che conferma la volontà dell’amministrazione di costruire un rapporto di fiducia con i cittadini». Con l’auspicio che possa servire anche per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, problema concentrato non a caso proprio sulla Tari.

Gli altri fondi