«Tari scontata se adotti un cane» 

Adotta un cane e non paghi la Tari: il Comune lancia l’iniziativa che punta a svuotare i canili e sensibilizzare i cittadini verso il benessere animale. L’obiettivo è duplice: il Comune potrà abbattere le spese sostenute ogni anno per il mantenimento nelle strutture private dei cani recuperati nel proprio territorio, e – allo stesso tempo – mandare un messaggio importante contro l’abbandono degli animali.

La scelta

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come funzionerà il progetto che incentiverà l’adozione dei cani senza un proprietario: «Adottando un cane si avrà uno sconto della Tari del 70 per cento, sino a un massimo di 500 euro; se gli animali sono due, invece, ecco che la detrazione della tassa sui rifiuti diventa totale. Lo scopo del progetto è di sicuro nobile, ma guarda anche alle spese sostenute ogni anno dal Comune, che per il mantenimento in canile di ogni animale spende 1.600 euro. Chi avrà il buon cuore di accogliere nella propria famiglia uno o più cani verrà ricompensato: sino a quando gli animali resteranno in vita, potrà avere un forte sconto o non pagare del tutto la Tari».

Lotta al randagismo

Gaetano Crocco, assessore al Benessere animale, spiega come l’iniziativa faccia parte del vasto programma varato per combattere il randagismo e dare dignità agli animali abbandonati: «Puntiamo soprattutto a dare ai cani più anziani la possibilità di ricevere nell’ultimo periodo della loro vita tutto l’amore di cui hanno bisogno. Il progetto è stato ideato per dare un colpo di spugna al problema del randagismo e contenere le spese che ogni anno affrontiamo per mantenere gli animali abbandonati. La polizia locale vigilerà sulla salute dei cani presi in adozione, affinché il patto tra Comune e cittadini venga rispettato. In questi quattro anni abbiamo finanziato campagne di sterilizzazione e sostenuto la microchippatura gratuita, creato aree di sgambamento per i cani e una spiaggia a loro dedicata: ci auguriamo prima della fine del nostro mandato di concretizzare il sogno di realizzare un cimitero per gli animali da compagnia».

I volontari

Elisabetta Podda, fondatrice del rifugio la “Casa di Bingo”, che da anni si occupa di dare una cuccia e cibo agli animali abbandonati, auspica che l’iniziativa possa alleviare il problema del randagismo: «Sulla carta mi sembra un buon progetto, ogni azione ideata per il benessere degli animali è ben accetta. Credo però siano necessari controlli periodici per verificare che in cani dati in adozione vengano trattati bene».