Tari scontata del 50 per cento, al bando soltanto dieci imprese 

Nove domande accolte e una respinta perché presentata oltre i termini. Sono i numeri del bando voluto dall’Amministrazione comunale di Nuraminis per l’erogazione di contributi straordinari per abbattere la Tassa rifiuti per il 2025 a favore delle micro imprese commerciali e artigianali.

«Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo straordinario relativo alla Tassa Rifiuti per l’anno 2025, nella misura massima del 50 per cento, a sostegno delle micro imprese con attività artigianali e commerciali (che dovevano essere in regola col versamento della tassa rifiuti degli anni passati) nel Comune di Nuraminis»: ecco l’oggetto del dando, che stanzia 10mila euro, predisposto dall’esecutivo del sindaco Stefano Anni, che prevede la concessione di contributo una tantum che taglia la Tari delle imprese del 50 per cento, è finalizzato al «sostegno delle attività economiche locali».

Dall’istruttoria delle istanze presentate è scaturita la graduatoria delle attività risultate beneficiarie del contributo che taglia la Tari del 50 per cento, in cui compaiono nove domande accolte e una respinta. Insomma: al bando comunale taglia Tari ha risposto la metà circa delle attività commerciali e artigianali operanti nel paese. Resta da definire l’importo dei contributi da erogare alle aziende beneficiarie, che si vedranno compensare il 50 per cento di quando dovuto a titolo di Tari per il 2025. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA