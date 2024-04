Tari record, bollette congelate 

Gli introiti Tari aumentano del 7 per cento, ma le bollette non diminuiscono. La popolazione cresce (al primo gennaio 2021 all’anagrafe risultavano 11.075 residenti) e nuovi investitori si affacciano sul mercato immobiliare, la tassa per i rifiuti genera maggiori introiti per l’ente di via Garibaldi. La stima per l’anno in corso è di 3.121.454 euro, con un aumento di 199.908,83 rispetto alle previsioni definitive del 2023. Ma ai contribuenti è ancora vietato esultare: per un eventuale risparmio in bolletta bisogna attendere il nuovo bando sulla gestione del servizio.

Più introiti

Secondo l’attuale regolamento cittadino, la Tari è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. La previsione di incasso è destinata a salire anche per il 2025, quando nelle casse del Comune dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) finire un ulteriore 7 per cento. Di fatto, però, sebbene l’ente abbia un tasso superiore all’80 per cento sulla raccolta differenziata, con l’indicatore che vale il titolo di Comune riciclone, per l’alleggerimento delle fatture non è ancora tempo. Solo riscrivendo le regole dell’appalto sarà possibile.

Il consigliere

Lo ha ribadito anche di recente Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente: «Per il rinnovo dell’appalto, un Comune riciclone, che ha alti tassi di raccolta differenziata, stimola un’importante competizione nella presentazione delle offerte, garantendo maggiori efficienze e offerte migliorative, rendendo quindi il carico economico al cittadino inferiore a fronte di un miglior servizio».

