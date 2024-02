Tari, rate più light e conguagli posticipati 

Rate più leggere e la possibilità di pagare il conguaglio l’anno successivo. Via libera in Giunta alla modifica del regolamento Tari, in attesa del sì definitivo in Consiglio comunale nelle prossime settimane. Decisione inserita nel percorso di avvicinamento avviata da tempo dal Comune con i contribuenti.

«L’amministrazione comunale è impegnata, sin dal suo insediamento, in azioni che mirano all’incremento dei livelli di riscossione dei tributi locali con lo scopo di elevare la fedeltà tributaria del contribuente affinché progressivamente si arrivi ad una equità nel prelievo riducendo più possibile la pressione tributaria a carico del singolo contribuente», la premessa riportata nella delibera approvata dall’esecutivo di via Porcu. Si punta sul recupero dell’evasione, ma anche sulla fedeltà fiscale. Da qui la decisione di mettere in campo «in attesa dell’approvazione delle tariffe, un sistema di rateizzazione della Tari consentendo al contribuente, che ne ha necessità, di poter avviare prima possibile il pagamento sin dai primi mesi dell’anno di riferimento con la conseguente riduzione dell’ammontare della rata piuttosto che concentrato nell’ultimo semestre dell’anno come sinora avvenuto. E rimandando all’anno successivo l’eventuale conguaglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA