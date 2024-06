Tari puntuale, tensioni in aula 

Tre ore di discussione per buona parte all’insegna della condivisione, ma anche di qualche distinguo. Sull’integrazione del regolamento per l’applicazione della Tari puntuale, che introduce agevolazioni a favore degli esercenti penalizzati dai cantieri comunali, maggioranza e opposizione viaggiano quasi compatte. Unica voce fuori dal coro, quella di Giuliano Uras (Oristano al Centro) che malgrado il voto favorevole, ha avvertito: «Attenzione, apriamo un precedente pericoloso».

La polemica in aula

Il provvedimento, approvato all’unanimità, prevede che, in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere appaltate dal Comune che abbiano una durata di oltre sei mesi consecutivi, le attività commerciali e artigianali con sede operativa nelle aree precluse al traffico, possano usufruire di un’agevolazione sul tributo per il periodo che eccede la scadenza inizialmente stabilita dal cronoprogramma. “Soluzione di buon senso”, “successo dell’intero Consiglio in virtù di una proposta della minoranza” e ancora “provvedimento giusto” il tenore degli interventi. Di diverso avviso Giuliano Uras. «Non ritengo che prepararci a ristorare i commercianti per la presenza di un cantiere pubblico sia un’operazione corretta», ha sostenuto evidenziando le criticità del regolamento che, così come formulato, si presta a diverse interpretazioni. «Quando si amministra, ogni centesimo speso ha lo stesso valore dal primo all’ultimo e se spendiamo in maniera impropria, non siamo buoni amministratori», ha proseguito. Poi la provocazione in riferimento ai disagi denunciati qualche settimana fa dalle suore della Congregazione delle figlie di San Giuseppe di Genoni per i lavori sul lungomare di Torregrande. «Siamo dei buoni amministratori? Perché non abbiamo fatto pagare a quell’istituto i danni provocati alla viabilità pubblica dai pini della struttura? Dobbiamo essere ligi anche a chiedere i rimborsi, non solo a garantirli». Il sindaco Massimiliano Sanna ha sottolineato l’impegno della Giunta: «Da subito ci siamo confrontati con i commercianti per andare incontro alle difficoltà evidenziate. Tutti insieme abbiamo trovato questa formula. Per quanto riguarda il Pnrr, èuna fortuna avere queste risorse, tutta la città ne beneficerà».

Rifiuti

Il dibattito è proseguito con l’approvazione (15 voti favorevoli) del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2024/2025. Via libera con i voti della maggioranza anche alle nuove tariffe Tarip che, come ha spiegato l’assessore al Bilancio Luca Faedda «introduce la misurazione effettiva dei rifiuti prodotti, per il secco indifferenziato, rendendo il tributo più preciso e puntuale». Per Antonio Iatalese (Udc) «l’obiettivo è portare i cittadini a differenziareancora meglio e ridurre il secco il cui smaltimento è molto costoso» anche se, secondo Sergio Locci, «Sarà difficile migliorare ulteriormente le percentuali di differenziata, c’è una quota di inciviltà che è difficile combattere». Umberto Marcoli (Progetto Sardegna) ha sollecitato un’adeguata campagna di comunicazione per i cittadini.

