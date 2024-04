Tari “puntuale” solo sulla carta  

Puntuale ma al momento solo sulla carta. La Tarip, tassa sui rifiuti che premia i cittadini virtuosi introducendo premialità per chi conferisce meno secco indifferenziato, in realtà, in città non è ancora entrata in vigore. Ma a breve dovrebbero esserci novità importanti.

Le novità

Il regolamento, approvato nel dicembre del 2022, nei giorni scorsi è stato esaminato e modificato dalla commissione Bilancio «con l’obiettivo – spiega il presidente Gigi Mureddu – di renderlo più snello e di correggere qualche criticità». Il via libera è arrivato con i tre voti della maggioranza, mentre i due componenti di opposizione, Francesco Federico e Umberto Marcoli, si sono astenuti. Di fatto il 2023 è stato un anno sperimentale, necessario probabilmente per calibrare il servizio, affidato alla ditta Formula Ambiente. Già da tempo gli operatori hanno iniziato ad utilizzare i lettori digitali durante il ritiro dei rifiuti: un apparecchio da legare al polso che riconosce il codice presente su un adesivo applicato sul mastello. Ma finora i dati non hanno concorso alla composizione della tassa.

I dubbi

Gli interrogativi sul calcolo dell’imposta, stabilita annualmente sulla base del piano economico finanziario, sono ancora tanti. Motivo per cui la commissione ha convocato per oggi una nuova seduta, alla presenza del direttore dell’esecuzione del contratto per l’appalto dei servizi di igiene urbana, Omar Lardieri, dell’assessore al Bilancio Luca Faedda e della dirigente del settore Programmazione, Maria Rimedia Chergia. Capire l’impatto della nuova tariffazione sulle bollette non è semplice.

Le premialità

Sullo sfondo una certezza: a Oristano la raccolta differenziata viaggia stabilmente da anni oltre l’80 per cento, riuscire a incrementare la percentuale non sarà semplice. La Tari puntuale è uno dei requisiti richiesti dalla Regione per accedere a nuove premialità ma a conti fatti i benefici economici per i cittadini potrebbero essere minimi. Gli sgravi per le utenze domestiche sono legati unicamente alla quota variabile, calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti. Misurazione, occorre precisare, che viene calcolata sul numero delle vuotature (e non sul peso). Al di sotto di una soglia minima di esposizioni del mastello del secco la quota puntuale non scenderà, anche se l’indifferenziato dovesse essere conferito un numero di volte inferiore. Resta poi da risolvere il nodo dei condomini numerosi che, per ragioni logistiche, ancora usufruiscono dei carrellati. Oggi, in commissione Bilancio, inizia la discussione sulle nuove tariffe. L’assessore al Bilancio promette «stiamo facendo il possibile per evitare aumenti e lasciare la pressione fiscale inalterata».

RIPRODUZIONE RISERVATA