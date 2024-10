Tari puntuale come le polemiche 

Il Comune lo aveva messo in conto: «Con l’introduzione della Tarip – dichiarava a fine giugno l’assessore al Bilancio Luca Faedda – ci sarà un risparmio per i nuclei mono e bifamiliari, mentre si registrerà qualche leggero aumento per le famiglie numerose». La conferma è arrivata assieme ai bollettini per il pagamento della tassa sui rifiuti e “puntuale”, proprio come la tariffa, monta la polemica. La seconda rata, per chi ha scelto di dilazionare il pagamento, è in scadenza a metà ottobre ma il raffronto con gli avvisi relativi alla scorsa annualità fa storcere il naso a parecchi cittadini. Se per i più fortunati i rincari si limitano a qualche decina di euro, c’è chi si è visto letteralmente raddoppiare gli importi. I più penalizzati sono gli studi professionali e le attività produttive. «La nostra azienda - fanno sapere dalla Delor – nel 2023 ha pagato per la Tari 162 euro, quest’anno la tassa è di 307 euro, quasi il doppio».Non va meglio ai liberi professionisti. «Siamo passati da 349 a 442 euro - conferma Roberto Congiu, consulente del lavoro a cui fa eco una collega: «Nel nostro studio l’aumento è del 20 per cento».

Numerose segnalazioni sono già arrivate anche sulla scrivania del presidente di Adiconsum Oristano. «Abbiamo già avviato i nostri approfondimenti – annuncia Giorgio Vargiu – vogliamo capire cosa sia successo e chi realmente stia risparmiando, visto che trattandosi di partita di giro il Comune non può avere ricavi, quindi gli aumenti coprono esclusivamente il costo del servizio». Una cosa è certa, secondo Vargiu: «L’amministrazione civica avrebbe dovuto informare in maniera più capillare su questa importante novità».

L’assessore al Bilancio, Luca Faedda, non si nasconde dietro un dito. «È vero, abbiamo ricevuto qualche lamentela – osserva – ma questo è un anno di transizione, riusciremo a vedere gli effetti positivi della nuova tariffazione, che si basa sull’effettiva condotta degli utenti, nell’esercizio 2025. L’introduzione della Tarip dovrebbe garantirci ulteriori premialità». Peraltro, aggiunge, «in sede di approvazione nelle nuove tabelle di calcolo abbiamo fatto delle simulazioni e secondo le proiezioni la vecchia Tari sarebbe stata ancora più impattante».Di fatto restano i malumori per un’imposta che si basa sul principio “chi meno produce, meno paga”, ma i cui effetti benefici al momento sono solo per pochi. «Siamo pronti a incontrare chi avesse bisogno di chiarimenti – conclude Faedda – nel frattempo stiamo predisponendo un nuova comunicazione per i cittadini».

