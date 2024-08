Tari puntuale, bollettini in ritardo 

La prima scadenza è fissata per domani. Peccato che in molte cassette delle lettere i bollettini per il pagamento non siano ancora arrivati. La tariffa “puntuale” viaggia in ritardo a Oristano: a un giorno dal termine per il saldo della prima rata della tassa sui rifiuti, e con un festivo di mezzo, a molti contribuenti non è ancora stato recapitato l’avviso. Da tempo il Comune ha reso noto il calendario che, come sempre, prevede tre rate (la seconda il 16 ottobre e l’ultima il 16 dicembre) nel caso in cui si opti per la dilazione, oppure un’unica soluzione da pagare entro ottobre. La domiciliazione delle bollette, però, deve avere incontrato qualche intoppo visto che, a ieri, una buona fetta di cittadini attendeva ancora la comunicazione che, a questo punto, nel migliore dei casi arriverà il giorno stesso della scadenza, se non oltre.

I disagi

C’è chi, temendo di essere l’unico a non aver ricevuto il prestampato, condivide il dubbio sui social: «Qualcuno ha ricevuto i bollettini della Tari?». E giù una sfilza di «Io no», «Non ancora» o al massimo «Proprio oggi».

Un disagio per tanti cittadini che non solo devono affrontare il mai piacevole rito del pagamento, ma devono pure fare le corse per evitare di incorrere in sanzioni e more.

Polemica online

Michele Pinna, ex Oberaiu majori del gremio dei Contadini e titolare di un’attività commerciale affida il suo sfogo ironico alla pagina Facebook: «Ma il Comune che manda la Tari oggi, praticamente già scaduta, è per augurarci buon Ferragosto?». Tra i numerosi commenti, spicca quello dell’ex sindaco, Andrea Lutzu: «Direi molto bravi, addirittura geniali. Per carità del Signore».

La replica

Dall’amministrazione civica arrivano rassicurazioni. «Se il ritardo è del Comune - fa sapere l’assessore al Bilancio, Luca Faedda - il pagamento posticipato di qualche giorno non comporterà addebito supplementare». L’attesa per i bollettini è legata non solo alla scadenza ma anche alla curiosità per gli importi calcolati, per la prima volta, sulla base della nuova tariffazione puntuale che introduce la variabile determinata dal numero di svuotamenti del secco. A giugno, subito dopo l’approvazione delle aliquote, l’assessore Faedda aveva annunciato «un risparmio per i nuclei mono e bifamiliari, ma un leggero aumento per le famiglie numerose».

RIPRODUZIONE RISERVATA